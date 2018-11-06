حسام حبيب يشعل منتدى شباب العالم في حضور السيسى والبشير.. فيديو

أشعل الفنان المصرى حسام حبيب الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم عندما قام بالغناء لمصر وللشباب المشارك، فى حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته والرئيس السودانى عمر البشير.



وتفاعل الشباب المشاركة فى الجلسة وقام مجموعة منهم بالرقص على الأغنية وذلك فى حالة من الفرحة الشديدة التي ظهرت على الجميع.



عرضت الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم بعض النماذج المشرفة من شباب العالم، وخلال هذه الفقرة يقوم كل شخص من المشاركين بعرض تجاربهم خلال حفل ختام منتدى شباب العالم 2018.

