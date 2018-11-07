الصيادلة: اليقظة الدوائية تساعد علي اكتشاف التأثير السلبي للأدوية.. وتطويرها بشكل صحيح يكشف المغشوشة.. وارتفاع تكلفتها يؤدي إلى فشلها

عضو مجلس الصيادلة يكشف معوقات تطبيق اليقظة الدوائية

مصطفي الوكيل: تطوير اليقظة الدوائية يساعد على حل الأزمات

متحدث نقابة الصيادلة: اليقظة تسيطر على تفشي الامراض





قال محمد حسن، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن الصيدلة مهنة عريقة كبيرة وتخدم جميع المواطنين، ومن الضروري أن تكون الخدمة التي تقدم لهم في هذا المجال متميزة.





وأكد عضو مجلس النقابة، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن مجال اليقظة الدوائية هو إحدى الوسائل التي تسهم في تقديم خدمات مميزة للمواطنين، حيث يساعد على عمل شبكة تواصل معلومات عن الحالات التي تظهر عليها أعراض سلبية لسرعة تفادي مخاطر الأدوية، مشيرا إلى أن هذه الآلية موجودة بالفعل في المستشفيات ومديريات الصحة التابعة للوزارة، ويجب تطويرها واستعادة كفاءتها.





وأضاف: "النقابة ترغب في زيادة تركيز اليقظة الدوائية عن طريق التكتل من خلال جعل صيدلي يكون مسئولا عن حوالي 30 صيدلية يجمع منها المعلومات عن أي أعراض سلبية ظهرت على المرضى عند تناول الدواء، ولكن هذا الأمر سيكون مكلفا جدا على النقابة".





وأشار عضو الصيادلة إلى أنه من الأفضل إرسال الصيدلي بنفسه المعلومات إلى قاعدة البيانات، لافتا إلى أنه يجب تغيير الثقافة عند المريض للاستجابة إلى الصيدلي وإعطائه جميع المعلومات.





وأوضح حسن أن اليقظة الدوائية تحتاج إلى أطباء مدربين على أعلى مستوى لملاحظة أي أثر سلبي والإبلاغ به، مضيفا أنه يجب معرفة كيفية تشخيص الحالة على كارت المعلومات والمعاملة مع المريض.





قال مصطفى الوكيل وكيل نقابة الصيادلة، إن النقابة حريصة على تقدم خدمة للمواطنين بشكل جيد ومضمون، مضيفا ان من اساسيات مهنة الصيدلة هو أن من يقدمها يكون صيدليا ومدربا علي اعلي مستوي.





وأكد الوكيل، في تصريحات لـ"صدى البلد" أن الفترات السابقة شهدت أكثر من أزمة بسبب إعطاء دواء لحالات اثرت عليهم سلبا وأدت إلى موت بعضهم، مشيرا إلى أن الصيدلي يجب أن يكون واعي ومعه صلاحيات لمصادره الدواء من خلال تفعيل دور اليقظة الدوائية.





وأوضح الوكيل، أنه يوجد تطوير اليقظه الدوائية، التي تساعد علي عمل شبكه تواصل معلومات عن الحالات التي تظهر عليها أعراض سلبية لسرعة تفادي المخاطر، مضيفا أنه يجب تبليغ الرقابة وإعطائه صلاحيات لتحريز الدواء وأخذ إجراء حاسم.





وحدثنا عن هذا الشأن قال أحمد أبو دومة،المتحدث الإعلامي لنقابة الصيادلة، أن مهنة الصيدلة تواجه من مشاكل عدة في ظل الظروف الصعبة، مضيفا ان دخلاء على المهنة يجعلون من الصيدلية مشروعا اقتصاديا بحتا يبعد أشد البعد عن المهنة.





وأوضح عضو مجلس الصيادلة، في تصريحات لـ "صدى البلد" أن النقابة تعمل على تطوير دور اليقظة الدوائية وعمل شبكة معلومات كامله في كل المحافظات مضيفا أن بهذه الطريقة يتم حصر الدواء الخاطئ وله تاثر سلبي وعدم تفشي الأمراض.





وأكد أبو دومة، أنه يوجد توجه جديد يفيد بعمل عقد عمل ثابت للصيدلي في الصيدلية ويكون بعدد ساعات وسعر محدد على حسب كل محافظة، مضيفا أن العقد ملزم بين الطرفين.



