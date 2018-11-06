إحدى المشاركات في منتدى الشباب: التواصل الدولى مطلوب من أجل النمو

أشادت أبيسراسا من تايلاند إحدى المشاركات في منتدى شباب العالم، بتجربة منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، مؤكدة أنها لم تتخيل هذا التنظيم والإنجاز الذي تم في وقت قصير من أجل نجاح المؤتمر.



وأكدت «أبيسراسا» خلال ختام فعاليات ختام منتدى شباب العالم، أن تايلاند تعرف بـ «أرض الابتسامة» لأن من عادات شعبها الابتسامة في وجه الآخرين، مشيرة إلى أنهم يسعون إلى تشكيل مجتمع أفضل.



وأوضحت إحدى المشاركات في منتدى شباب العالم، أنها أصغر منسقة دولية في قسم الملكية الفكرية بوزارة التجارة في تايلاند، منوهة إلى أن التواصل مهم مع بعضنا البعض والعلاقات قائمة على التعاون يخلق بيئة الأعمال والمجتمع ككل.



وأشارت إلى أن مشاركتها في في منتدى شباب العالم أمر مهم لأنهم يعملون علي تنمية مجتمعهم وبلادهم علي وخلق حوار مع الشباب من جميع أنحاء العالم لتبادل الآراء والنمو والازدهار، لافتة إلى أنه لابد من التغيير والتنوع والمعرفة الذي يسعى إليه المنتدى لأنها مصدر إلهام وقوي للجميع.