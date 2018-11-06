ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

إحدى المشاركات في منتدى الشباب: التواصل الدولى مطلوب من أجل النمو

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 09:46 م
صدى البلد
كريـم الخـطيب
أشادت أبيسراسا من تايلاند إحدى المشاركات في منتدى شباب العالم، بتجربة منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، مؤكدة أنها لم تتخيل هذا التنظيم والإنجاز الذي تم في وقت قصير من أجل نجاح المؤتمر.

وأكدت «أبيسراسا» خلال ختام فعاليات ختام منتدى شباب العالم، أن تايلاند تعرف بـ «أرض الابتسامة» لأن من عادات شعبها الابتسامة في وجه الآخرين، مشيرة إلى أنهم يسعون إلى تشكيل مجتمع أفضل.

وأوضحت إحدى المشاركات في منتدى شباب العالم، أنها أصغر منسقة دولية في قسم الملكية الفكرية بوزارة التجارة في تايلاند، منوهة إلى أن التواصل مهم مع بعضنا البعض والعلاقات قائمة على التعاون يخلق بيئة الأعمال والمجتمع ككل.

وأشارت إلى أن مشاركتها في في منتدى شباب العالم أمر مهم لأنهم يعملون علي تنمية مجتمعهم وبلادهم علي وخلق حوار مع الشباب من جميع أنحاء العالم لتبادل الآراء والنمو والازدهار، لافتة إلى أنه لابد من التغيير والتنوع والمعرفة الذي يسعى إليه المنتدى لأنها مصدر إلهام وقوي للجميع.
loading...

ترشيحاتنا

سارة ولارا أيوب تبهران شباب العالم بالنشيد الوطني.. فيديو

موقف إنساني من الرئيس السيسي تجاه فتاة معاقة من غينيا

النجم الأحمر يحرج ليفربول بهدفين بعد 28 دقيقة بمشاركة محمد صلاح..فيديو

المغربية مريم سعيد بصحبة رونالدينهو على متن طائرة فى المغرب

سر زيارة الملك سلمان لمنطقة القصيم السعودية

أحمد موسى يعلن عن لقطة الشهر الإنسانية.. فيديو

CAF يرد الاعتبار لـ مهدى عبيد حكم مباراة الأزمة بين الأهلى والترجى

شاهد.. لحظة مغادرة الرئيس السيسي جلسة توصيات منتدى شباب العالم

بدون مياه وصرف صحي ويتكلف 400 مليون دولار.. بيل جيتس يكشف مرحاض المستقبل.. صور

لحظة وصول السيسي وقرينته والبشير للجلسة الختامية لـ منتدى شباب العالم.. فيديو

صدى البلد في مكان الحادث.. صفعة بالقلم تتسبب في مقتل شابين بالمعتمدية.. وأسرة أحدهما: مابناخدش عزا.. والأهالي: زيزو راح فطيس

كهربا يبرر هجومه على الجهاز الفني للمنتخب في مباراة حرس الحدود

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. السفينة أمان أحدث قطعة انضمت إلى أسطول هيئة قناة السويس

في عيد ميلادها .. شاهد أبرز فساتين إيما ستون

للتغلب على ارتفاع الأسعار.. إليكِ حيل تساعدك على تجديد ملابسك القديمة.. صور

20 صورة تكشف أناقة علا الفارس فى عيد ميلادها

الرئيس السيسي يشيد بالنتائج الإيجابية للجنة الرئاسية المصرية السودانية .. صور

فيديو

السيسي فى رسالة لشباب العالم: افتكروني بتقديم عمل صالح لشعبي وللبشرية
السيسي: مصر حريصة على تصدير الأمن والسلام للعالم أجمع.. فيديو
الرئيس السيسي: الإجراءات الاقتصادية نجحت بفضل تحمل المصريين لنتائجها
أحمد موسى يعلن عن لقطة الشهر الإنسانية.. فيديو
السيسي: المصريون رفضوا الفاشية والتمييز الديني وتحملوا الكثير ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟