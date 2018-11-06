ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

السيسي يكرم نماذج شبابية مبدعة في منتدى شباب العالم .. فيديو

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 09:16 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
هاني حسين
كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجموعة من النماذج الشبابية من مختلف أنحاء العالم ، حققت نجاحات في شتى المجالات التكنولوجية وريادة الأعمال ومساعدة ذوي الإحتياجات الخاصة، كما كرم شبابا مصريا من ذوي الاحتياجات الخاصة الذي حقق العديد من الميداليات في السباحة.

كما كرم الرئيس، الأختين سارة ولارا أيوب، وذلك على هامش الحفل الختامي لمنتدى شباب العالم في نسخته الثانية، وكرم نماذج شبابية من أسبانيا وزيمبابوي، والهند، وغينيا.

ويعد منتدى شباب العالم، والذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، منصّة فعّالة أسّسها مجموعة من الشباب الواعد، ليبعث رسالة سلام وازدهار ووئام، ويقدّمها إلى العالم أجمع، فيشارك شباب من جميع أنحاء العالم في محفَل دولي ثري وشاب، للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.

وجاءت فكرة المنتدى في 25 أبريل 2017 عندما عرض مجموعة من الشباب المصري، خلال المؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية مبادرتهم لإجراء حوار مع شباب العالم، وعلى الفور استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعلن دعوته لجميع الشباب من مُختلَف دول العالم ليعبّروا عن آرائهم وعن رؤيتهم لمستقبل أوطانهم وللعالم أجمع
loading...

ترشيحاتنا

#البشير يتصدر تويتر بعد مشاركة الرئيس السوادنى فى منتدى شباب العالم

قطر تشتري أشهر فندق في بريطانيا

شاهد.. لحظة مغادرة الرئيس السيسي جلسة توصيات منتدى شباب العالم

أحمد موسى: فرنسا دعت لإنشاء جيش أوروبي لمواجهة هذا الخطر .. فيديو

هتافات مدوية من جماهير الترجى فى استقبال الأهلى بتونس ..فيديو

موقف إنساني من الرئيس السيسي تجاه فتاة معاقة من غينيا

نقاد مصر والصحفيين التونسيين يصدران إعلانا جديدا حول مباراة الأهلي والترجي

رد فعل صادم لجروس على عدم انضمام محمود علاء لقائمة المنتخب

خبر سار لـ وليد أزارو مهاجم الأهلى قبل نهائى إفريقيا

سارة ولارا أيوب تبهران شباب العالم بالنشيد الوطني.. فيديو

وفد رسمي من الترجي لاستقبال بعثة الأهلي في تونس..صور

شاهد.. روجينا داخل طائرة بصحبة البرازيلي رونالدينيو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. السفينة أمان أحدث قطعة انضمت إلى أسطول هيئة قناة السويس

في عيد ميلادها .. شاهد أبرز فساتين إيما ستون

للتغلب على ارتفاع الأسعار.. إليكِ حيل تساعدك على تجديد ملابسك القديمة.. صور

20 صورة تكشف أناقة علا الفارس فى عيد ميلادها

الرئيس السيسي يشيد بالنتائج الإيجابية للجنة الرئاسية المصرية السودانية .. صور

فيديو

لفتة إنسانية للرئيس السيسي بحفل ختام منتدى شباب العالم.. فيديو
السيسي يكرم نماذج شبابية مبدعة في منتدى شباب العالم .. فيديو
السيسي يشهد فقرة غنائية بختام منتدى شباب العالم .. فيديو
سارة ولارا أيوب تبهران شباب العالم بالنشيد الوطني.. فيديو
ملك قبيلة مالاوية: فخور بالمشاركة في منتدى شباب العالم وعلاقتنا بمصر قوية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟