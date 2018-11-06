وصول 4 أفواج سياحية مطار القاهرة لزيارة المعالم الأثرية

شهد مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم، وصول 4 أفواج سياحية من أوروبا وشرق آسيا وذلك بهدف زيارة المعالم السياحية والأثرية فى مصر.



قالت مصادر بمطار القاهرة، إن 233 سائحا وصلوا مساء اليوم فى 4 أفواج من دول بريطانيا وأمريكا واليابان وإندونيسيا.



أشارت المصادر إلى أن سلطات المطار ممثلة فى شرطة السياحة قامت على تسهيل إجراءات وصولهم وتأمينهم حتى مقر إقامتهم.