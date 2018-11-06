وصول 4 أفواج سياحية مطار القاهرة لزيارة المعالم الأثرية

شهد مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم، وصول 4 أفواج سياحية من أوروبا وشرق آسيا وذلك بهدف زيارة المعالم السياحية والأثرية فى مصر.
قالت مصادر بمطار القاهرة، إن 233 سائحا وصلوا مساء اليوم فى 4 أفواج من دول بريطانيا وأمريكا واليابان وإندونيسيا.
أشارت المصادر إلى أن سلطات المطار ممثلة فى شرطة السياحة قامت على تسهيل إجراءات وصولهم وتأمينهم حتى مقر إقامتهم.
قالت مصادر بمطار القاهرة، إن 233 سائحا وصلوا مساء اليوم فى 4 أفواج من دول بريطانيا وأمريكا واليابان وإندونيسيا.
أشارت المصادر إلى أن سلطات المطار ممثلة فى شرطة السياحة قامت على تسهيل إجراءات وصولهم وتأمينهم حتى مقر إقامتهم.