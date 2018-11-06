35 فيلمًا توّجت بالجوائز في المهرجانات العالمية بالقاهرة السينمائي

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي عن عرض 35 فيلما متوجة بجوائز بالمهرجانات السينمائية العالمية الكبرى، ومنها كان، وفينيسيا، وبرلين، وتورنتو، ولوكارنو، وكارلوفي فاري، وسان سباستيان، و روتردام، وصندانس، حيث يتيح لجمهور المهرجان مشاهدتها خلال الدورة الأربعين التى تقام في الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر الحالي ضمن برامجه المختلفة.



وتضم القائمة أيضا فيلم "حدّ" الحاصل على جائزة أحسن فيلم في مسابقة نظرة ما بمهرجان كان، وفيلم "على باب الأبدية" الفائز بجائزة أحسن ممثل في مهرجان فينيسيا لبطله النجم وليام دافو عن تجسيد شخصية فان جوخ، وفيلم "دونباس" للمخرج الأوكراني سيرجي لوزنتسا الفائز بأحسن مخرج في مسابقة نظرة ما بمهرجان كان، وفيلم "ألفا: الحق في القتل" للمخرج بريانتى ميندوزا الفائز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة من مهرجان سان سباستيان.



كما يعرض فيلم "النهر" للمخرج أمير بايجازين الفائز بأحسن مخرج في مسابقة آفاق بفينسيا وتنويه خاص من مهرجان تورنتو، وفيلم "ذات يوم" الحائز على جائزة الاتحاد الدولي للنقاد (فيبريسى) في أسبوع النقاد بمهرجان كان، وفيلم "الصلاة" صاحب جائزة أحسن ممثل من مهرجان برلين، وفيلم "أليس تي" الحاصل على جائزة أحسن ممثلة في مهرجان لوكارنو، وفيلم "فالس فالدهايم" الحاصل على جائزة أحسن فيلم تسجيلى في مهرجان برلين، وفيلم "النشال" المتنافس على جائزة نصف شهر المخرجين في كان والحاصل على تنويه خاص من مهرجان سان سباستيان وجائزتي أحسن فيلم وممثل من مهرجان سانتياجو، وفيلم "حلم فلوريانوبوليس" الذي حصد جائزة لجنة التحكيم الخاصة وأحسن ممثلة وجائزة النقاد من مهرجان كارلوفي فاري.



كذلك يعرض المهرجان فيلم "وادي مزهر" الفائز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة من قسم شرق الغرب بمهرجان كارلوفي فاري، وفيلم "كانديلاريا" الفائز بجائزة أحسن فيلم في قسم أيام فينيسيا بمهرجان فينيسيا 2017، وفيلم "جبل سليمان" الحاصل على جائزة مسابقة شرق الغرب من مهرجان كارلوفي فاري، "صمت الآخرين" الحاصل على جائزة قسم البانوراما للفيلم التسجيلى وجائزة السلام من مهرجان برلين، وفيلم "طاعة" الحاصل على جائزة أحسن تصوير من مهرجان ترايبكا.



وفيلم "آجا"، أحسن فيلم في مهرجان سراييفو، و"ترانزيت" للمخرج كرستيان بيتزولد، أحسن فيلم في مهرجان نورنبرج، وفيلم "شفقة" الذي شارك في مهرجان صندانس وروتردام وفاز بجائزة أحسن فيلم في مهرجان هامبورج، وفيلم "الزوجة الثالثة"

الحاصل على جائزة إتحاد دعم السينما الاسيوية (نيتباك) من مهرجان تورنتو، وفيلم "ثلاثة أيام في كيبيرون" الحاصل على سبع جوائز من الاختيارات السنوية للأفضل في السينما الألمانية، وفيلم "نانسي" جائزة أحسن سيناريو من مهرجان

صندانس، وفيلم "مسافات" أحسن فيلم في مهرجان مالاجا، و"ليمونادة" جائزة أحسن مخرج من مهرجان سراييفو، و"سفر التكوين" المشارك في بانوراما مهرجان برلين وجائزة أحسن مخرج من مهرجان سراييفو، و"فورتونا" أحسن فيلم في قسم الجيل من مهرجان برلين.



