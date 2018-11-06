ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

انتهاء المرحلة الأولى لمتحف شرم الشيخ منتصف 2019 .. صور

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 09:56 م
صدى البلد
علاء المنياوي
تفقد الدكتور خالد العناني وزير الآثار اليوم الثلاثاء آخر مستجدات العمل بمتحف شرم الشيخ القومي، وذلك على هامش تواجده بمدينة شرم الشيخ لحضور فعاليات منتدى شباب العالم.

أوضح العميد هشام سمير مساعد وزير الآثار للشئون الهندسية، أنه من المقرر الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى لمتحف شرم الشيخ في منتصف عام 2019 ليكون أول متحف للآثار ومركز للحضارات ووجهة ثقافية وسياحية للمدينة.

وأضاف أن وزارة الآثار قد استأنفت العمل بالمتحف منذ شهر سبتمبر الماضي بعد توقف دائم حوالي ٨ سنوات في أعقاب ثورة يناير 2011 بسبب عدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة، مشيرا إلى أنه جار الآن الانتهاء من أعمال التشطيبات المعمارية بقاعات العرض والكافيتريات والمحلات التجارية والتي يبلغ عددها 17 محلا بالإضافة إلى 11 محلا للحرف الأثرية والتراثية.

وأكد العميد هشام سمير أن د. العناني وجه بتكليف لجنة سيناريو العرض المتحفي بسرعة الانتهاء من اختيار أسلوب العرض الملائم داخل قاعة العرض، والقطع الأثرية التي ستدخل ضمن سيناريو العرض المتحفي.

ومن جانبها قالت إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف أن فكرة سيناريو العرض المتحفي لمتحف شرم الشيخ ستعكس مظاهر الحياة اليومية عند المصري القديم وكذلك في العصر الحديث بحيث تروي القطع الاثرية مدى التقدم الحضاري الذي كان يعيشه المصري القديم.

وأضافت أن المتحف يقع على طريق المطار على مساحة تبلغ 191.000م2، ويتكون المبنى من 9 صالات وقاعة للمؤتمرات وبدروم و عدد من المحال للحرف التراثية ومسرح مكشوف وعدد من المطاعم.
انتهاء المرحلة الأولى لمتحف شرم الشيخ منتصف 2019 .. صور
انتهاء المرحلة الأولى لمتحف شرم الشيخ منتصف 2019 .. صور
انتهاء المرحلة الأولى لمتحف شرم الشيخ منتصف 2019 .. صور
انتهاء المرحلة الأولى لمتحف شرم الشيخ منتصف 2019 .. صور
انتهاء المرحلة الأولى لمتحف شرم الشيخ منتصف 2019 .. صور
انتهاء المرحلة الأولى لمتحف شرم الشيخ منتصف 2019 .. صور
loading...

ترشيحاتنا

أخيرًا.. الكشف عن سر بناء الأهرامات.. فيديو

المغربية مريم سعيد بصحبة رونالدينهو على متن طائرة فى المغرب

فيديو.. لماذا حضر الرئيس السوداني الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم في شرم الشيخ؟

كهربا يبرر هجومه على الجهاز الفني للمنتخب في مباراة حرس الحدود

سر غياب لوفرين المفاجئ عن مواجهة ليفربول والنجم الأحمر

سر زيارة الملك سلمان لمنطقة القصيم السعودية

الجزائري مهدي عبيد يتبرأ من ركلة جزاء أزارو الثانية.. ويتهم الـvar

الداخلية التونسية تكشف عن أعداد جماهير الأهلي والترجي التونسي

رئيس اللجنة الفنية السابق للكاف يسخر من قرارات الاتحاد بشأن أزارو

شاهد.. لحظة مغادرة الرئيس السيسي جلسة توصيات منتدى شباب العالم

التعليم تصدر تعليمات عاجلة بعد رصد ارتفاع نسب غياب طلاب الثانوية العامة

وفد الكاف يحضر مران الأهلي الأول فى رادس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. السفينة أمان أحدث قطعة انضمت إلى أسطول هيئة قناة السويس

في عيد ميلادها .. شاهد أبرز فساتين إيما ستون

للتغلب على ارتفاع الأسعار.. إليكِ حيل تساعدك على تجديد ملابسك القديمة.. صور

20 صورة تكشف أناقة علا الفارس فى عيد ميلادها

الرئيس السيسي يشيد بالنتائج الإيجابية للجنة الرئاسية المصرية السودانية .. صور

فيديو

السيسي فى رسالة لشباب العالم: افتكروني بتقديم عمل صالح لشعبي وللبشرية
السيسي: مصر حريصة على تصدير الأمن والسلام للعالم أجمع.. فيديو
الرئيس السيسي: الإجراءات الاقتصادية نجحت بفضل تحمل المصريين لنتائجها
أحمد موسى يعلن عن لقطة الشهر الإنسانية.. فيديو
السيسي: المصريون رفضوا الفاشية والتمييز الديني وتحملوا الكثير ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟