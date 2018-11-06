انتهاء المرحلة الأولى لمتحف شرم الشيخ منتصف 2019 .. صور

تفقد الدكتور خالد العناني وزير الآثار اليوم الثلاثاء آخر مستجدات العمل بمتحف شرم الشيخ القومي، وذلك على هامش تواجده بمدينة شرم الشيخ لحضور فعاليات منتدى شباب العالم.



أوضح العميد هشام سمير مساعد وزير الآثار للشئون الهندسية، أنه من المقرر الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى لمتحف شرم الشيخ في منتصف عام 2019 ليكون أول متحف للآثار ومركز للحضارات ووجهة ثقافية وسياحية للمدينة.



وأضاف أن وزارة الآثار قد استأنفت العمل بالمتحف منذ شهر سبتمبر الماضي بعد توقف دائم حوالي ٨ سنوات في أعقاب ثورة يناير 2011 بسبب عدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة، مشيرا إلى أنه جار الآن الانتهاء من أعمال التشطيبات المعمارية بقاعات العرض والكافيتريات والمحلات التجارية والتي يبلغ عددها 17 محلا بالإضافة إلى 11 محلا للحرف الأثرية والتراثية.



وأكد العميد هشام سمير أن د. العناني وجه بتكليف لجنة سيناريو العرض المتحفي بسرعة الانتهاء من اختيار أسلوب العرض الملائم داخل قاعة العرض، والقطع الأثرية التي ستدخل ضمن سيناريو العرض المتحفي.



ومن جانبها قالت إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف أن فكرة سيناريو العرض المتحفي لمتحف شرم الشيخ ستعكس مظاهر الحياة اليومية عند المصري القديم وكذلك في العصر الحديث بحيث تروي القطع الاثرية مدى التقدم الحضاري الذي كان يعيشه المصري القديم.



وأضافت أن المتحف يقع على طريق المطار على مساحة تبلغ 191.000م2، ويتكون المبنى من 9 صالات وقاعة للمؤتمرات وبدروم و عدد من المحال للحرف التراثية ومسرح مكشوف وعدد من المطاعم.