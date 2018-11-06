ندوة للتعريف ببنك المعرفة المصري بتجارة عين شمس .. 12 نوفمبر



أعلنت الدكتورة هيام وهبة وكيل كلية التجارة بجامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، عن تنظيم الكلية ورشة عمل حول بنك المعرفة المصرى EKB، وذلك في العاشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 12 من نوفمبر الجاري بقاعة د. علي لطفي بالكلية.



وأضافت وهبة، في بيان للكلية، أن الورشة تستهدف تعريف أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والباحثين بكليات الجامعة المختلفة بمصادر المعلومات المتاحة علي بنك المعرفة المصري، والذي يعد أكبر منصة، ونافذة بحثية معلوماتية بمصر والوطن العربي.



تقام الورشة تحت رعاية د. عبد الناصر سنجاب، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ود. خالد قدري عميد كلية التجارة.

