ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

ندوة للتعريف ببنك المعرفة المصري بتجارة عين شمس .. 12 نوفمبر

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 09:58 م
صدى البلد
عمرو ممدوح

أعلنت الدكتورة هيام وهبة وكيل كلية التجارة بجامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، عن تنظيم الكلية ورشة عمل حول بنك المعرفة المصرى EKB، وذلك في العاشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 12 من نوفمبر الجاري بقاعة د. علي لطفي بالكلية.

وأضافت وهبة، في بيان للكلية، أن الورشة تستهدف تعريف أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والباحثين بكليات الجامعة المختلفة بمصادر المعلومات المتاحة علي بنك المعرفة المصري، والذي يعد أكبر منصة، ونافذة بحثية معلوماتية بمصر والوطن العربي.

تقام الورشة تحت رعاية د. عبد الناصر سنجاب، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ود. خالد قدري عميد كلية التجارة.
loading...

ترشيحاتنا

حسام حبيب يشعل منتدى شباب العالم في حضور السيسى والبشير.. فيديو

رامى جمال لزوجته: مش هسكت غير وأنا شايفك أنجح ست فى مجال التجميل

وفد الكاف يحضر مران الأهلي الأول فى رادس

موقف إنساني من الرئيس السيسي تجاه فتاة معاقة من غينيا

تفاصيل ختام منتدى شباب العالم بشرم الشيخ بحضور السيسى

احرصي على تناول البنجر يوميا لسبب سيدهشك

رد فعل غريب من يورجن كلوب بعد هدفي ريد ستار في مرمى ليفربول

محمد صلاح يزين تشكيلة ليفربول أمام النجم الأحمر في دوري الأبطال

مطرب شعبي مصري يشعل فرحا سعوديا .. فيديو

تركيا تدرس زيادة رحلاتها الجوية لمصر وإطلاق خط جديد إلى الأقصر

رئيس اللجنة الفنية السابق للكاف يسخر من قرارات الاتحاد بشأن أزارو

المغربية مريم سعيد بصحبة رونالدينهو على متن طائرة فى المغرب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. السفينة أمان أحدث قطعة انضمت إلى أسطول هيئة قناة السويس

في عيد ميلادها .. شاهد أبرز فساتين إيما ستون

للتغلب على ارتفاع الأسعار.. إليكِ حيل تساعدك على تجديد ملابسك القديمة.. صور

20 صورة تكشف أناقة علا الفارس فى عيد ميلادها

الرئيس السيسي يشيد بالنتائج الإيجابية للجنة الرئاسية المصرية السودانية .. صور

فيديو

السيسي فى رسالة لشباب العالم: افتكروني بتقديم عمل صالح لشعبي وللبشرية
السيسي: مصر حريصة على تصدير الأمن والسلام للعالم أجمع.. فيديو
الرئيس السيسي: الإجراءات الاقتصادية نجحت بفضل تحمل المصريين لنتائجها
أحمد موسى يعلن عن لقطة الشهر الإنسانية.. فيديو
السيسي: المصريون رفضوا الفاشية والتمييز الديني وتحملوا الكثير ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟