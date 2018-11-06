أشرف عثمان: توصيات منتدى شباب العالم تاريخية.. ويجب البدء في تنفيذها فورا

وصف النائب أشرف رشاد عثمان، عضو البرلمان، توصيات منتدى شباب العالم 2018 في نسخته الثانية بمدينة السلام شرم الشيخ والتي تضمنت: "تنظيم منتدى لرواد الإعلام الإفريقي بمبادرة "إفريقيا واحدة" لخلق منصة تحقق التكامل بين الدول المستوردة والمصدرة للمواد الخام والمصنعة داخل قارة إفريقيا، وإنشاء صندوق عربي إفريقي لدعم السلام فيما بعد الصراعات، وتشكيل آلية عربية إفريقية لمواجهة الإرهاب، وإنشاء صندوق تمويل عربي إفريقي لدعم ريادة الأعمال في العالم العربي والأفريقي، وإعداد وتصميم منهج متكامل لتأهيل وتدريب الشباب لريادة الأعمال" بالتاريخية ويجب البدء فى تنفيذها فورا.



وأكد عضو مجلس النواب ، أن منتدى شباب العالم خلق حالة من الحوار وتبادل الرؤى والأطروحات والثقافات من بين الشباب المُشاركين بمختلف الجنسيات، مُؤكدًا أن كافة الكلمات والمداخلات التي شارك فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي بجلسات المنتدى كانت مهمة للغاية.



وأشار إلى أن المنتدى بعث بمجموعة من الرسائل المحورية للشباب على مستوى العالم في مقدمتها أهمية دور مشاركة الشباب في بناء الأوطان وأن مصر أحبطت مُخططات من دول خارجية حاولت التدخل بالشأن المصري إلا أنها لم تنجح لوحدة المصريين، وأن المرأة لا تمثل 50% من المجتمع المصري بكل هي المجتمع كله، وأن مصر لا تقبل فرض حل على الشعب الفلسطيني بشأن القضية الفلسطينية".