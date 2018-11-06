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أخبار البلد

حقوقي يطالب التربية والتعليم بتخصيص فصول دراسية لذوي الاحتياجات الخاصة

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 09:49 م
صدى البلد
أماني نوار
طالب المستشار محمد عبد النعيم رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، بتوفير جميع احتياجات ذوي الإعاقة داخل المدارس على مستوى الجمهورية، مؤكدا أنه حق من حقوق الإنسان وذلك تعليقا على قرار دمج ذوي الإعاقة في المدارس.

وقال عبد النعيم، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن ذوي الإعاقة يواجهون الكثير من التحديات والمشاكل للاندماج في مجالات الحياة سواء في المدارس أو الوزارات وغيرها.

ودعا عبد النعيم، وزارة التربية والتعليم بتخصيص فصل دراسي أو فصلين على الأقل دخل كل مدرسة لذوي الإعاقة لتوفير احتياجاتهم حتى تتم عملية الدمج بينهم وبين الطلاب في البداية.




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