اتحاد الفلاحين: دقة المعلومات والنتائج المعتمدة وراء منح شهادة الأيزو لمركز البحوث الزراعية

أكد محمد فرج رئيس إتحاد الفلاحين أن السبب الحقيقي وراء منح شهادة الأيزو للمعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة بمركز البحوث الزراعية قد جاء نتيجة دقة المعلومات التي يقدمها المركز ونتائجه التي أصبحت معتمدة.



وأضاف فرج خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن الآيزو هى شهادة عالمية تمنح لدقة المعامل وما يقدمه من التقاوي والمبيدات السليمة والتي يستخدمها الفلاح المصري في المحاصيل.



وتابع رئيس إتحاد الفلاحين أنه يتمنى أن يستمر مركز البحوث الزراعية في هذا العمل الجاد وأن تمنح له هذه الشهادة عدة مرات وليس فى خلال الـ 3 أعوام القادمة فقط.