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حوادث

اليوم.. نظر محاكمة قاتل ابنه والشروع فى قتل زوجته

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 08:22 ص
محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
محمد زهير
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة المتهم بقتل ابنه الطفل عبد الرحمن والشروع في قتل زوجته لمياء.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد عطية وعضوية المستشارين حسن حسين عيسي وعصام اليماني، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وهاني حمودة وعبد المسيح فل.

وأسندت النيابة للمتهم محمد منصور محمد، تهمة القتل العمد لابنه المجني عليه عبد الرحمن مع سبق الإصرار، وعقد العزم وبيت النية علي قتله بأن تعدي عليه بالضرب في أماكن متفرقة من جسدة أحدثت إصابته التي أودت بحياته.

كما أسندت النيابة للمتهم تهمة الشروع في قتل زوجته لمياء السيد علي، مستخدما سلاح أبيض (سكين ) حتي لا يفتضخ أمره، فأحدث بها الإصابات الواردة بالتحقيقات، فاستغاثت بالجيران.
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