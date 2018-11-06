فيديو.. لماذا حضر الرئيس السوداني الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم في شرم الشيخ؟



وشوهد البشير رفقة الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يتقدم داخل قاعة المنتدى، وسط إذاعة أغاني وطنية، وجلس بجانب الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وقال الرئيس السيسي خلال كلمته في المنتدى إن الرئيس البشير "أصر على الحضور رغم ازدحام برنامجه، وقال مش هيفوتني المشاركة في المنتدى حتى لو كان ذلك في الحفلة الختامية".



واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ظهر اليوم، الرئيس السوداني عمر البشير، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.



وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن اللقاء بين الرئيسين تناول مشروعات الربط الكهربائي والسكك الحديدية بين البلدين، فضلًا عن دعم التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري.



وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن الاجتماع بين الرئيسين استمر نحو 45 دقيقة، أكد فيها الطرفان تنفيذ الاتفاقيات التي جرى توقيعها خلال اجتماعات اللجنة الرئاسية العليا التي عقدت بالخرطوم نهاية أكتوبر الماضي.



وجرى خلال اللقاء بين الرئيسين توقيع اتفاقيات في مجال الربط عبر السكك الحديدية والربط الكهربائي والتعاون في مجال الطاقة.



وأعرب الرئيس السوداني عن تقدير السودان العميق لمصر قيادةً وشعبًا، مؤكدًا حرص السودان الكامل على استمرار التشاور المكثف وتفعيل جميع أطر التعاون المشترك بين البلدين، وكذا استثمار إمكانات البلدين لتحقيق نموذجًا للتعاون المشترك يلبي طموحات الشعبين الشقيقين ويعكس العلاقات التاريخية الممتدة بينهما.









حضر مساء اليوم الرئيس السوداني عمر البشير الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم في شرم الشيخ، كضيف للمنتدى.