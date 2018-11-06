ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

الرئيس السيسي مخاطبا شباب العالم : اجعلوا الإنسانية منهجكم والحلم سبيلكم والعمل بإخلاص وسيلتكم

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 09:46 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
كريـم الخـطيب
ناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي شباب مصر والعالم أن يجعلوا الإنسانية منهجهم والحلم سبيلهم والعمل بإخلاص وسيلتهم، مضيفا: «أدعو الله أن تتحقق كل آمال الشباب وأن نساعد على تحقيقها».

وقال «السيسي» خلال ختام فعاليات منتدى شباب العالم، إن مصر ممتدة جذورها في أعماق التاريخ وهبة الجغرافيا، ومصر هي نقطة التلاقي القادرة على جمع الفرقاء وتجاوز الصراعات وتحقيق الاستقرار والسلام.

وأوضحت أن مصر فرضت عليها مواجهة حتمية للإرهاب والتطرف نيابة عن الانسانية كلها وهذا دليل عملي أن الحوار والنقاش هو السبيل لمواجهة التحديات، مشددا على أن منتدى شباب العالم وحد أحلام شباب العالم في الحاضر وبناء المستقبل.
loading...

ترشيحاتنا

نقاد مصر والصحفيين التونسيين يصدران إعلانا جديدا حول مباراة الأهلي والترجي

في عيد ميلادها الـ 35.. شاهد إطلالات لافتة لـ مي سليم

صدى البلد في مكان الحادث.. صفعة بالقلم تتسبب في مقتل شابين بالمعتمدية.. وأسرة أحدهما: مابناخدش عزا.. والأهالي: زيزو راح فطيس

شاهد.. روجينا داخل طائرة بصحبة البرازيلي رونالدينيو

الأهلي يتدرب على الملعب الفرعي لاستاد رادس

تفاصيل ختام منتدى شباب العالم بشرم الشيخ بحضور السيسى

رئيس اللجنة الفنية السابق للكاف يسخر من قرارات الاتحاد بشأن أزارو

سر غياب لوفرين المفاجئ عن مواجهة ليفربول والنجم الأحمر

سارة ولارا أيوب تبهران شباب العالم بالنشيد الوطني.. فيديو

شاهد.. لحظة مغادرة الرئيس السيسي جلسة توصيات منتدى شباب العالم

رد فعل غريب من يورجن كلوب بعد هدفي ريد ستار في مرمى ليفربول

CAF يرد الاعتبار لـ مهدى عبيد حكم مباراة الأزمة بين الأهلى والترجى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. السفينة أمان أحدث قطعة انضمت إلى أسطول هيئة قناة السويس

في عيد ميلادها .. شاهد أبرز فساتين إيما ستون

للتغلب على ارتفاع الأسعار.. إليكِ حيل تساعدك على تجديد ملابسك القديمة.. صور

20 صورة تكشف أناقة علا الفارس فى عيد ميلادها

الرئيس السيسي يشيد بالنتائج الإيجابية للجنة الرئاسية المصرية السودانية .. صور

فيديو

السيسي فى رسالة لشباب العالم: افتكروني بتقديم عمل صالح لشعبي وللبشرية
السيسي: مصر حريصة على تصدير الأمن والسلام للعالم أجمع.. فيديو
الرئيس السيسي: الإجراءات الاقتصادية نجحت بفضل تحمل المصريين لنتائجها
أحمد موسى يعلن عن لقطة الشهر الإنسانية.. فيديو
السيسي: المصريون رفضوا الفاشية والتمييز الديني وتحملوا الكثير ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟