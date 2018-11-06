الرئيس السيسي مخاطبا شباب العالم : اجعلوا الإنسانية منهجكم والحلم سبيلكم والعمل بإخلاص وسيلتكم

ناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي شباب مصر والعالم أن يجعلوا الإنسانية منهجهم والحلم سبيلهم والعمل بإخلاص وسيلتهم، مضيفا: «أدعو الله أن تتحقق كل آمال الشباب وأن نساعد على تحقيقها».



وقال «السيسي» خلال ختام فعاليات منتدى شباب العالم، إن مصر ممتدة جذورها في أعماق التاريخ وهبة الجغرافيا، ومصر هي نقطة التلاقي القادرة على جمع الفرقاء وتجاوز الصراعات وتحقيق الاستقرار والسلام.



وأوضحت أن مصر فرضت عليها مواجهة حتمية للإرهاب والتطرف نيابة عن الانسانية كلها وهذا دليل عملي أن الحوار والنقاش هو السبيل لمواجهة التحديات، مشددا على أن منتدى شباب العالم وحد أحلام شباب العالم في الحاضر وبناء المستقبل.

