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ثقافة

سفير جورجيا يشيد بالضيافة وحسن التنظيم لمنتدى شباب العالم

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 09:57 م
صدى البلد
علاء المنياوي
أشاد الكسندر نالباندوف سفير جورجيا لدى مصر بمنتدى شباب العالم الذي نظمته مصر علي مدار عدة أيام في شرم الشيخ واختتم أعماله اليوم الثلاثاء.

حسب بيان صادر عن السفارة اليوم، عاد السفير من مدينة السلام شرم الشيخ بعد مشاركته في المنتدى بدعوة من الجهات المنظمة للمنتدى.

وأشاد نالباندوف بحسن الضيافة والتنظيم للمنتدى ويرى أن تشجيع الشباب يثقل من قدراتهم ويمنحهم الثقة لبناء أوطانهم وأنه يسعده المشاركة في منتدى بهذا الثقل.

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