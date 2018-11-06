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رياضة

أبطال مصر من الرياضيين يشيدون بمستوى منتدى شباب العالم

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 10:09 م
صدى البلد
ريهام بكير
أشاد أبطال مصر من الرياضيين في مختلف الألعاب بمستوى وجدوى فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثانية والتي اختتمت فعالياتها قبل قليل بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

وشارك في المنتدى مجموعة ممثلة عن لاعبي مصر من مختلف الاتحادات الرياضية، والاتحاد الرياضي للإعاقة الذهنية وهم هشام مصباح بطل الجودو وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للجودو، واللاعبة هادية حسنى بطلة مصر فى الريشة الطائرة، واللاعب أحمد الجندى واللاعبة سلمي ايمن أبطال الخماسي الحديث، واللاعب على زهران بطل الجمباز، وبطل السباحة عبد الرحمن أيمن ، واللاعب أحمد حسن بطل المصارعة.

ومن الأبطال البارالمبيين كل من إبراهيم حمدتو لاعب تنس الطاولة، وشريف عثمان بطل رفع الأثقال، ومتولى مطحنة رفع اثقال ، وشيماء سامي ريشة طائرة، واللاعبة سلمي جمال من الاتحاد الرياضي للإعاقة الذهنية، وغيرهم من اللاعبين أبطال مصر فى مختلف الألعاب.

ومن جانبهم أعرب شباب الرياضيين عن سعادتهم بالمشاركة فى فعاليات منتدى شباب العالم، مؤكدين حرصهم على بذل أقصى ما فى وسعهم من جهد، وتقديم أفضل أداء فى البطولات التى يشاركون بها بشكل يُظهر للعالم مدى تطور الرياضة المصرية وقدرتها على تحقيق مختلف الألقاب.

ويعد منتدى شباب العالم، والذي أقيم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، منصّة فعّالة أسّسها مجموعة من الشباب الواعد، ليبعث رسالة سلام وازدهار ووئام إلى العالم أجمع.

وجاءت فكرة المنتدى في 25 أبريل 2017 عندما عرض مجموعة من الشباب المصري، خلال المؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية مبادرتهم لإجراء حوار مع شباب العالم، وعلى الفور استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعلن دعوته لجميع الشباب من مُختلَف دول العالم ليعبّروا عن آرائهم وعن رؤيتهم لمستقبل أوطانهم وللعالم أجمع.
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