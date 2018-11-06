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منوعات

أسماك السالمون تعبر الطريق العام.. فيديو

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 10:11 م
صدى البلد
كريم جمال
نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية مقطع فيديو غريب، لو لم توثقه عدسة الكاميرا لما صدقه أحد، حيث أظهر أسماك السالمون وهي تعبر الطريق العام إلى الضفة الثانية.

تصادف مرور أحد الأشخاص بمنطقة تقع بالقرب من نهر سكوكميش فى مدينة ماسون بولاية واشنطن الأمريكية، بعدما ارتفع منسوب مياه النهر، حيث بلغ ارتفاع المياه على الأسفلت عدة إنشات.

الأمر الذي ساعد أسماك السالمون على التزحلق على المياه للعبور للضفة الأخرى من الطريق، بينما توقفت السيارات المارة على الطريق، للحفاظ على حياة السالمون الباحث عن النجاة.

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