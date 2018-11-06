في أحضان مدينة السلام.. السيسي يفتح ملفات شائكة بمنتدى شباب العالم.. تنسيقية شباب الأحزاب: المؤتمر حقق ثماره المرجوة.. ويجب عمل توعية بنشر ثقافة استخدام مواقع التواصل

الرئيس السيسي أكد استقرار المنطقة العربية وتوحدها

يجب عمل برامج توعية لنشر ثقافة استخدام مواقع التواصل

منتدي شباب العالم حقق ثماره





لم يكن منتدى شباب العالم، مجرد مؤتمر للحديث فحسب، بل احتوى هذا الحديث على كثير من الموضوعات المهمة، المتعلقة بالشارع المصري والمرتبطة به ارتباطًا وثيقًا، منها مشاكل مواقع التواصل الاجتماعي، وانعكاسها على الشباب، إضافة إلى موضوعات أخرى تتعلق بالمنطقة العربية.وفي هذا السياق، أكدت تنسيقية شباب الأحزاب، أن السيسي وضع الشعب أمام مشاكله الحقيقية، دون حرج، مؤكدين أن منتدى شباب العالم، خرج بالثمار المرجوة منه.قال محمود عز عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أمين مساعد شباب حزب الجيل، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم بالقضايا المؤثرة مثل التعليم وتطويره والارتقاء بالمناهج ووضع حل لأزمة كثافة الفصول، ودعم الجامعات وتحديثها وذلك لإعداد الطلاب علي مستوى عال، مشيرا إلى أن الرئيس أعطى وزارة التعليم الضوء الأخضر لحل هذه الأمور.وأشاد عضو تنسيقية شباب الأحزاب خلال تصريحات لـ"صدي البلد" بحديث الرئيس السيسي عن مجابهة مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن بعض الأشخاص يسيئون استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بنشر معلومات مغلوطة غير صحيحة، والتي قد تؤدي في النهاية إلى نتائج سلبية كما طالب بعمل برامج توعية لنشر ثقافة استخدام هذه المواقع والاستفادة منها.وأضاف أمين مساعد شباب حزب الجيل، أن المنتدى ألقى الضوء على صناعة قادة المستقبل، وذلك لمناقشة المشكلات التي تواجه الشباب وعرض طرق حلها، وإعدادهم وتهيئتهم لشغل المناصب القيادية، مشيرا إلى أن حرص الدولة على التواصل مع الشباب يؤكد اهتمام المنتدى بصناعة القادة مستقبلا وذلك للارتقاء بالدولة.فيما قال إبراهيم الشهابي عضو لجنة تنسيقية شباب الأحزاب، إن الدولة المصرية نجحت في دمج شباب العالم، ليشاركوا الخبرات والمعلومات وتقوية العلاقات بينهم من خلال تقارب الأفكار وعرض الآراء ومناقشتها، مشيرا إلى أهمية مؤتمرات الشباب التي تنعقد حاليا، والتي يتم فيها مناقشة القضايا الهامة علي الساحة المتعلقة بالمجتمع وذلك بوضع حلول تمنع التعصب وتحارب الفكر المتشدد.جاء ذلك خلال تصريحات لـ"صدي البلد" مضيفا أن الرئيس السيسي أكد في كلمته اليوم علي عدة أشياء، وهي حرص مصر علي استقرار المنطقة العربية ضد منظمات تحاول زعزعة هذه الأفكار من خلال إثارة المشاكل والتركيز علي موضوعات تشعل الرأي العام، وتوجيه رسالة للمجتمعات بضرورة الحفاظ علي أوطانهم من واستقرارها، كما وجه رسالة للإعلاميين بعدم إثارة المشاكل والفتن في الدول العربية.وأكد عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن مؤتمرات الشباب حققت نجاحا باهرا، حيث شارك فيها عدد كبير منهم مشيرا إلي أن هذه المؤتمرات تدعم الشباب وتبث روح القيادة بداخلهم من خلال تأهيلهم وإعدادهم وتناولهم للقضايا بشكل جديد وإيجابي.وتابع الشهابي، أن الإعلام المصري قام بالدور المطلوب منه علي أكمل وجه، حيث قام بإبراز منتدي الشباب وعمل الدعاية الجيدة له.وقال هيثم عواد عضو تنسيقية لجنة شباب الأحزاب، إنه تم طرح ملفات هامة جدا في منتدي الشباب مشيرا إلى أنه الاهتمام بتقوية العلاقات مع الدول الإفريقية، حيث تم توصية الرئيس السيسي بتخصيص مدينة شباب أفريقيا، وذلك لتبادل المعلومات بينهم وعرض الأفكار والآراء ومناقشتها، مما يزيد من تناسق وتكامل أفكار الشباب وتلاقيها.وأضاف عواد في تصريحات لـ"صدي البلد" أن مصر كانت لها دور ريادي قوي في الشأن الأفريقي في الخمسينيات والستينيات، ثم تراجع هذا الدور نسبيا، ولكن بفضل جهود الدولة المبذولة في هذا الشأن واتخاذ قرارات من شأنها تقرب وتقوي الروابط معهم تم عودة الدور مرة أخرى.وأكد عضو تنسيقية لجنة شباب الأحزاب، ضرورة وجود تقارب عربي إفريقي والتعاون فيما بينهم وحل القضايا المشتركة، معربا عن سعادته بسبب نجاح فعاليات مؤتمر الشباب وتحقيق ثماره المرجوة في بعث رسالة للعالم أن مصر بلد الأمن والطمأنينة، وتبذل جهودها في القضاء علي الإرهاب والذي يعمل جاهدا علي إشاعة الفرقة بين المصريين، مثل حادث المنيا الأليم ولكن الروابط بين المصريين قوية لا يؤثر عليها مثل هذه الأعمال الدنيئة.