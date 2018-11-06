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ننشر القائمة الكاملة لأسماء الفائزين بغرفة شركات السياحة ومندوبيها لدى الاتحاد

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 10:44 م
صدى البلد
محمد الاسكندرانى
أعلنت غرفة الشركات السياحية، اليوم الثلاثاء، في إخطار موجه لأعضاء جمعيتها العمومية عن أسماء الناجحين في انتخابات مجلس إدارة الغرفة وممثليها لدى الاتحاد المصري التي تمت بأحد فنادق القاهرة 31 أكتوبر الماضي.

كشفت الغرفة في إخطارها الذي حصل "صدي البلد" علي نسخة منه أن الفائزين بعضوية مجلس إدارة الغرفة عن شركات السياحة فئة "أ" التي حققت حجم أعمال 20 مليون جنيه فأكثر هم "حسام الشاعر بعدد أصوات 475، أحمد إبراهيم 445 صوتا، علاء الغمري 384 صوتا".

فيما فاز عن شركات السياحة العامة فئة "أ" حققت حجم أعمال أقل من 20 مليون جنيه كل من "يسري السعودي بعدد أصوات 461، باسل السيسي 451 صوتا، علي المانسترلي 324 صوتا.

وفاز عن شركات السياحة فئة ج نادر عياد بـ 463 صوتا، فيما حصد فرج موسي عضوية مجلس إدارة الغرفة ممثلا لشركات السياحة فئة ب بالتزكية.

وعن الفائزين بعضوية مندوبي الغرفة لدي الجمعية العمومية للاتحاد المصري للغرف السياحية كل من " وحيد سعد بعدد أصوات 698 ، احمد أمين 689صوتا، محمد فاروق يوسف 684، وائل محمد محمود زعير 664 ، ممدوح لطفي علي ابوزيد 651، محمد فاروق السيد مرسي 642، مصطفي سيف النصر عبدالظاهر العماري 642 ، ناصر حسن محمد تركي 641، إبراهيم سعيد علوه السيد هلال 637، حسام هزاع 634 ، محمد القصبي 634، إيهاب عبدالعاطي محمد شندي 630، أسامة نصر محمد أحمد 629، أشرف صحصاح 620.

استكمل الاخطار أسماء الفائزين بعضوية مندوبي الغرفة لدي الجمعية العمومية للاتحاد المصري للغرف السياحية " محمد عبدالمحسن متولي محمد الحديدي 618 صوتا ، خالد صالح احمد الشريف 616 صوتا ، وائل سعيد عبداللطيف فوده 608 صوتا ،اسامة السيسي 611 ، اسامة السيد مصطفي فودة600 ، اسامة خليفهعلي عبدالله 597 ، محمد محمود فرج سليمان الجابري 591 ، خالد الشاعر 584 ، محمد رحمي 582 ، احمد مصطفي البكري 570 ، عبدالمنعم عبداللطيف عبدالشافي 566 ، وفاء محمد الجوهري سليمان 544 ، السيد مصطفي السيد سيد 537 ، محمد محمود زايد حسن 535 ، عبدالله محمد سيد مرعي 533 ، احمد حمدي احمد عبدالله حلاوة 486 صوتا .
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