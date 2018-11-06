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رياضة

بعد إعلان السيسي أسوان عاصمة الشباب الإفريقي.. وزير الرياضة يكشف أنشطة 2019

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 10:10 م
صدى البلد
ريهام بكير
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، مدينة أسوان عاصمة للشباب الإفريقي لعام 2019؛ على أن يتم خلال هذا العام ملتقي الشباب العربي والإفريقي بها لبحث أبرز القضايا والتحديات التي تواجه الشباب. 

وأعلن السيسي خلال حفل ختام منتدى شباب العالم 2018 شرم الشيخ مدينة للتكامل العربي الإفريقي الناتج عن محاكاة القمة العربية الإفريقية واعتماده كوثيقة رسمية لدى جامعة الدول مفوضية الاتحاد الإفريقى.

من جانبه كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لـ"صدى البلد" أن الوزارة مستمرة في نشاطها بشأن الشباب الإفريقي، وسيتم الإعلان عن عدة أنشطة تستهدف الشباب الإفريقي على مدار العام.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن عام الشباب الإفريقي سيكون بالتنسيق مع المؤسسات الوطنية والقارية والدولية وذلك حتى يتحقق الهدف المنشود من هذا الملتقى القارى.

وحددت وزارة الشباب والرياضة أهم المحاور التي تستند عليها فكرة عام الشباب الإفريقي 2019 هي مناقشة تفعيل أجندة أفريقيا عام 2063 وميثاق الشباب الإفريقي والحفاظ على الهوية الإفريقية في ضوء العولمة من خلال العلوم بالإضافة إلى بناء القدرات الإفريقية.

وقال من أهم الفعاليات على مدار العام هي مهرجان الموسيقى التراثية الإفريقية - مهرجان الفنون التعبيرية الإفريقية - مهرجان متطوعي الاتحاد الإفريقي، مؤتمرات التحديات الإفريقية التي تواجه الشباب في بناء السلام - برنامج الوعي الأفريقي المدرسة الافريقية الصيفية - سفينة النيل لشباب حوض النيل - منحة الزعيم جمال عبد الناصر للقيادات الافريقية الشابة – ريادة الأعمال على مستوى الشباب الأفريقي - الفكر التكاملى العربي الأفريقي – تطبيق المشروعات الشبابية التي نستهدف تطوير القدرات الشبابية الأفريقي - أوسكار الابداع الافريقي في مجالات (الفنون التشكيلية – الفنون التعبيرية – الابتكارات العلمية – المبادرات الاجتماعية ) - إطلاق الشبكة الافريقية للعاملين في مجال الإعاقة - "مؤتمر الميثاق" للتوعية بميثاق الشباب الإفريقي قاريا.
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