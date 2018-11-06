صناعة البرلمان: أبو العينين لديه تاريخ حافل من الإنجازات

قال النائب فوزي فتي، أمين سر لجنة الصناعة، بمجلس النواب، إن حصول رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للجمعية البرلمانية المتوسطية، ورئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، على جائزة الاقتصاد والدبلوماسية الدولية في دول البحر المتوسط لعام 2018، والتي يطلق عليها "نوبل المتوسطي" يأتى بعد تاريخ طويل حافل بالإنجازات، والتضحية في خدمة الوطن.



وأضاف "فتى" في تصريحات لـ "صدى البلد"، بأن أبو العينين يتمتع بحس وطني كبير، وتمركز مشروعاته، في مصر، أكبر دليل على ذلك، مؤكدًا أننا في حاجة إلى وجود شخصيات تخطو خطاه.



وأوضح أمين سر لجنة الصناعة، بالبرلمان، أن فوز محمد أبو العينين، بجائزة "نوبل المتوسطي"، صورة مشرفة لمصر أمام العالم، لاسيما وأنها من الجوائز الكبيرة التى لها مكانة عالمية، وحصل عليها مجموعة من الشخصيات البارزة.



وتعتبر جائزة الاقتصاد والدبلوماسية الدولية في دول البحر المتوسط، من الجوائز التي تحظى بمكانة كبيرة، حيث حصل عليها، ملوك ورؤساء دول وشخصيات مؤثرة فى العالم، أبرزهم "الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، والشيخ صباح الأحمد الجابر أمير الكويت، وبان كي مون الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وملك الأردن الراحل الحسين بن طلال، وخوان كارلوس ملك إسبانيا الأسبق.



وتعد هذه المرة الثانية التي تفوز فيها مصر بهذه الجائزة، منذ عام 2003، حيث حصل عليها نجيب محفوظ.