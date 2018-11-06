ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

صناعة البرلمان: أبو العينين لديه تاريخ حافل من الإنجازات

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 10:15 م
رجل الأعمال محمد
رجل الأعمال محمد أبو العينين
عبد الرحمن سرحان
قال النائب فوزي فتي، أمين سر لجنة الصناعة، بمجلس النواب، إن حصول رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للجمعية البرلمانية المتوسطية، ورئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، على جائزة الاقتصاد والدبلوماسية الدولية في دول البحر المتوسط لعام 2018، والتي يطلق عليها "نوبل المتوسطي" يأتى بعد تاريخ طويل حافل بالإنجازات، والتضحية في خدمة الوطن.

وأضاف "فتى" في تصريحات لـ "صدى البلد"، بأن أبو العينين يتمتع بحس وطني كبير، وتمركز مشروعاته، في مصر، أكبر دليل على ذلك، مؤكدًا أننا في حاجة إلى وجود شخصيات تخطو خطاه.

وأوضح أمين سر لجنة الصناعة، بالبرلمان، أن فوز محمد أبو العينين، بجائزة "نوبل المتوسطي"، صورة مشرفة لمصر أمام العالم، لاسيما وأنها من الجوائز الكبيرة التى لها مكانة عالمية، وحصل عليها مجموعة من الشخصيات البارزة.

وتعتبر جائزة الاقتصاد والدبلوماسية الدولية في دول البحر المتوسط، من الجوائز التي تحظى بمكانة كبيرة، حيث حصل عليها، ملوك ورؤساء دول وشخصيات مؤثرة فى العالم، أبرزهم "الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، والشيخ صباح الأحمد الجابر أمير الكويت، وبان كي مون الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وملك الأردن الراحل الحسين بن طلال، وخوان كارلوس ملك إسبانيا الأسبق.

وتعد هذه المرة الثانية التي تفوز فيها مصر بهذه الجائزة، منذ عام 2003، حيث حصل عليها نجيب محفوظ.
loading...

ترشيحاتنا

حسام حبيب يشعل منتدى شباب العالم في حضور السيسى والبشير.. فيديو

وفد الكاف يحضر مران الأهلي الأول فى رادس

أخيرًا.. الكشف عن سر بناء الأهرامات.. فيديو

أول تصريح من فريدة بعد تكريمها من السيسي.. فيديو

العارضة تحرم محمد صلاح من هدف رائع مع ليفربول أمام النجم الأحمر

الليلة.. الرئيس السيسي في حوار خاص مع الإعلامية زوريال إدوالي

مخاطر تهدد بفشل عقوبات أمريكا على إيران وانقلاب السحر على الساحر

ثلاثة مدربين مرشحين لخلافة طارق يحيي فى بتروجيت

طلائع الجيش يقسو على الجونة بخماسية زمالكاوية في الدوري الممتاز.. فيديو

تعرف على نصيحة نجم الأهلي السابق لمدرب الترجي قبل مباراة الإياب

النجم الأحمر يحرج ليفربول بهدفين بعد 28 دقيقة بمشاركة محمد صلاح..فيديو

في عيد ميلادها.. معلومات لا تعرفها عن جالا فهمي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. السفينة أمان أحدث قطعة انضمت إلى أسطول هيئة قناة السويس

في عيد ميلادها .. شاهد أبرز فساتين إيما ستون

للتغلب على ارتفاع الأسعار.. إليكِ حيل تساعدك على تجديد ملابسك القديمة.. صور

20 صورة تكشف أناقة علا الفارس فى عيد ميلادها

الرئيس السيسي يشيد بالنتائج الإيجابية للجنة الرئاسية المصرية السودانية .. صور

فيديو

الخارجية الأمريكية تطالب إيران بالتخلي عن دعم الإرهاب
متحدث خارجية أمريكا: لا تغيير فى قانون جنسية المواليد الأجانب حتى الآن
أحمد موسى: ترامب لديه مشكلة مع الإعلام ودائما يوجه اتهامات صريحة
الخارجية الأمريكية: 100 ألف شركة أوروبية انسحبت من السوق الإيرانية
الخارجية الأمريكية: إيران لن تستطيع التحايل على العقوبات الاقتصادية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟