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محمد الباز مشيدا بحصول أبو العينين على جائزة نوبل المتوسط : يستحقها بجدارة

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 10:19 م
رجل الاعمال محمد
رجل الاعمال محمد أبو العينين
حسام الحارتي
أشاد الإعلامي محمد الباز باختيار رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي ، من ممثلي" 42 " دولة للفوز بجائزة "نوبل المتوسط" الحاصل عليها أوباما ، وبان كي مون.

وأوضح أن رجل الأعمال المصري يستحق بجدارة الحصول على تلك الجائزة لأعماله الإنسانية التي يقوم بها على مدار تاريخه السياسي والخيري.

وتعد جوائز المنظمة واحدة من أكثر الجوائز المرموقة عالميًا، حيث يطلق عليها «نوبل المتوسط» وحصل عليها ملوك ورؤساء دول وشخصيات مؤثرة فى العالم أبرزهم الرئيس الأمريكى الأسبق باراك أوباما، والشيخ صباح الأحمد الجابر أمير الكويت، وبان كى مون الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، والرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، وملك الأردن الراحل الحسين بن طلال، وخوان كارلوس ملك إسبانيا الأسبق.
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