الجامعات تعلن الكشوف النهائية لانتخابات اتحاد الطلاب .. اليوم

تعلن الجامعات المصرية، اليوم الأربعاء، الكشوف النهائية للمرشحين بانتخابات الاتحادات الطلابية، وذلك بعد الانتهاء من فحص الطعون على مدار اليومين الماضيين.
وتبدأ الجولة الأولى من الانتخابات الطلابية بجميع الجامعات يوم الأحد المقبل، الموافق 11 نوفمبر، ويجري انتخاب أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات فى 13 نوفمبر، أما انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات فيتم فى 14 نوفمبر، وفي اليوم التالي 15 نوفمبر يجري انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه وأمناء اللجان على مستوى الجامعة.
جدير بالذكر، أن اللجنة المشرفة على الانتخابات تضم د. طايع عبد اللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية رئيسا، وعضوية كل من د. عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمي للوزارة، والمستشار سامح سيد المستشار القانونى، وأحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، طارق حماد بمعهد إعداد القادة، ومحمود جمال برعاية شباب جامعة الإسكندرية.