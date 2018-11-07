الجامعات تعلن الكشوف النهائية لانتخابات اتحاد الطلاب .. اليوم

تعلن الجامعات المصرية، اليوم الأربعاء، الكشوف النهائية للمرشحين بانتخابات الاتحادات الطلابية، وذلك بعد الانتهاء من فحص الطعون على مدار اليومين الماضيين.





وتبدأ الجولة الأولى من الانتخابات الطلابية بجميع الجامعات يوم الأحد المقبل، الموافق 11 نوفمبر، ويجري انتخاب أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات فى 13 نوفمبر، أما انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات فيتم فى 14 نوفمبر، وفي اليوم التالي 15 نوفمبر يجري انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه وأمناء اللجان على مستوى الجامعة.



