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فن

السعودي رامي عبدالله يبدأ بروفات الموسيقى العربية..غدا

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 10:05 م
صدى البلد
سعيد فراج
يبدأ الفنان السعودي رامي عبدالله بروفاته غدًا الأربعاء بدار الأوبرا المصرية، استعدادًا لحفله الغنائي ضمن فعاليات الدورة السابعة والعشرون لمهرجان الموسيقى العربية.

وينتظر أن يحيي رامي عبدالله حفل الموسيقى العربية بعد غد الخميس 8 نوفمبر، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو إبراهيم الموجي.

وينتظر أن تقدم ثاني فقرات الجزء الأول، الفنانة ريهام عبد الحكيم، على أن يختتم الحفل الفنان هاني شاكر، إذ يقدم الجزء الثاني ةالأخير للحفل بعد الاستراحة.
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