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الرئيس السيسي: الإجراءات الاقتصادية نجحت بفضل تحمل المصريين لنتائجها

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 10:09 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
كريـم الخـطيب
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الإجراءات الاقتصادية لم تكن لتنجح إلا بتحمل الشعب المصري للمصاعب الناتجة عنها.

وأوضح «السيسي» خلال حواره على قناة «دي إم سي» أن إرادة المصريين هي السبب الرئيسي في نجاح المسار الذي نسير فيه، وهذا يعود لتحملهم وقدرتهم على النهوض بالدولة، مشيرا إلى أنه لا أحد يستطيع اختزال ما حدث في السنوات الأربعة الماضية في شخص.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن الجهد الذي يبذله الشعب المصري محل تقدير من شعوب العالم، مشددا على أن نجاح مصر مبنى على إرادة المصريين.
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