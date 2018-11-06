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أخبار البلد

رئيس تطوير cbc تكشف لـ صدى البلد أسباب استقالتها

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 10:39 م
صدى البلد
حمادة خطاب
قالت ديانا الضبع رئيس تطوير محتوى شبكة قنوات سي بي سي، إنها تقدمت باستقالتها اليوم لإدارة القناة، مؤكدة أن هناك من هم أفضل منها وأنسب للعمل على المحتوى في الفترة الحالية.

وأضافت الضبع في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنها تقدمت باستقالة شفهية ثلاث مرات خلال الشهر الماضي لإدارة القناة، لكن تم رفضها من قبل الإدارة وطُلب تأجيلها، مشيرة إلى أنها لن تذهب لأي قناة أخرى أو جريدة ولا تفكر في الأمر.

وأعلنت الضبع اليوم مغادرتها قناة cbc وقالت في إيميل أرسلته لكافة العاملين أنها ستظل تفتخر طوال حياتها بأنها كانت جزءا من هذا الصرح العظيم وخصت بالشكر المهندس محمد الأمين رئيس مجلس إدارة سي بي سي السابق ومحمد هاني رئيس الشبكة المستقيل والذي قالت إنه أستاذها الذي سقاها المهنة كما خصت بالشكر الإعلامية لميس الحديدي التي وصفتها بـ المرأة الملهمة التي لا تعرف الفشل.

ديانا الضبع هي صحفية شغلت موقع رئيس قسم تحقيقات مجلة روزاليوسف ومدير أخبار ومراسلي برنامج البيت بيتك كما عملت كمنتج محتوى للعديد من البرامج التلفزيونية وقد عملت بالسي بي سي منذ بدايات تأسيسها في مايو 2011 حيث شغلت مدير تطوير البرامج ثم مدير التخطيط والتطوير ثم قائما بأعمال مدير قناة CBC TWO ثم مساعدا لرئيس القنوات وأخيرا رئيسا لقطاع البحوث وتطوير المحتوى محطتها الأخيرة قبل المغادرة والتي أسست وأدارت من خلالها مشروع هنا الشباب المسابقة الأكبر لرواد الأعمال في الوطن العربي.

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان محمد هاني رئيس القنوات استقالته واعتزاله العمل التلفزيوني.
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