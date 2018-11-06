نيجيريا تستقبل الأمير تشارلز بنفس سيارة الملكة إليزابيث عام 1956.. فيديو

استقبل الرئيس النيجيري محمد بخاري ولى العهد البريطاني الأمير تشارلز ضمن زيارته لإفريقيا، على نفس طريقة والدته التى زارت نيجيريا عام 1965.



بخاري ذهب مستقلًا نفس السيارة ماركة رولز رويس التى استقبلت الملكة اليزابيث الثانية منذ 62 عامًا، ليستقبل بها ولى العهد البريطاني فى مدينة أبوجا، والملك المنتظر بعد رحيل والدته الملكة.



كانت السيارة هى نفسها التى استقبلت ملكة بريطانيا فى عام 1965، بعدما قدمها المكتب الاستعماري للحكومة البريطانية فى نيجيريا وقتها، فقررت الحكومة النيجيرية التقاط صورة للسيارة مرة أخرى بجوار صورتها القديمة التى تعود للقرن الماضي، والغريب أن السيارة بدت بحالة جيدة جدًا، وكانت تسير بسلاسة رغم كل هذه السنوات الطويلة.



يذكر أن ولى العهد البريطاني زار نيجيريا بصحبة زوجته كاميلا دوقة كورنوال، الزوجة الثانية له، بعد زوجته الأولى الراحلة الأميرة ديانا، التى لقت مصرعها فى الحادث الشهير بفرنسا بصحبة الملياردير المصري دودي الفايد.



