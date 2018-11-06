ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

السيسي فى رسالة لشباب العالم: افتكروني بتقديم عمل صالح لشعبي وللبشرية

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 10:17 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
هاني حسين
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة لشباب العالم، قائلا: "الشباب هو الأمل والمستقبل والقدرة، وبالتالي لازم يدرك الشباب أن الحياة مازالت أمامهم، ومهما كان هناك مصاعب وعراقيل فعلى الشاب ألا يفقد الأمل في نفسه وقدرته على الإنجاز وتحقيق الأفضل".

وأضاف "السيسي" في حواره مع الإعلامية الشابة زوريال إدوالي على قناة "دي إم سي": "في وسط كافة الظروف الصعبة في مصر وأفريقيا، هناك شباب قادر على إحداث التغيير والنجاح وتحقيق الحلم".

وتابع: "الأمل فيكم وليكم، اوعوا تفقدوا ثقتكم في أنفسكم ومستقبلكم ولكن الأمر يحتاج إلى جهد وصبر، وياريت الناس تفتكرني أني قدمت عملا صالحا لشعبي والبشرية بأكملها".
loading...

ترشيحاتنا

طلائع الجيش يقسو على الجونة بخماسية زمالكاوية في الدوري الممتاز.. فيديو

السيسي يرحب بالرئيس السوداني.. ويشكر أهالي شرم الشيخ

الرئيس السيسي: الإجراءات الاقتصادية نجحت بفضل تحمل المصريين لنتائجها

كشف تفاصيل مثيرة في قضية قتل لاعب ساو باولو

أخيرًا.. الكشف عن سر بناء الأهرامات.. فيديو

النجم الأحمر يحرج ليفربول بهدفين بعد 28 دقيقة بمشاركة محمد صلاح..فيديو

سقوط 5 تجار مخدرات بـ 143 طربة حشيش.. فيديو

نيجيريا تستقبل الأمير تشارلز بنفس سيارة الملكة إليزابيث عام 1956.. فيديو

أول تصريح من فريدة بعد تكريمها من السيسي.. فيديو

سارة ولارا أيوب تبهران شباب العالم بالنشيد الوطني.. فيديو

موقف إنساني من الرئيس السيسي تجاه فتاة معاقة من غينيا

شاهد.. روجينا داخل طائرة بصحبة البرازيلي رونالدينيو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. السفينة أمان أحدث قطعة انضمت إلى أسطول هيئة قناة السويس

في عيد ميلادها .. شاهد أبرز فساتين إيما ستون

للتغلب على ارتفاع الأسعار.. إليكِ حيل تساعدك على تجديد ملابسك القديمة.. صور

20 صورة تكشف أناقة علا الفارس فى عيد ميلادها

الرئيس السيسي يشيد بالنتائج الإيجابية للجنة الرئاسية المصرية السودانية .. صور

فيديو

الخارجية الأمريكية تطالب إيران بالتخلي عن دعم الإرهاب
متحدث خارجية أمريكا: لا تغيير فى قانون جنسية المواليد الأجانب حتى الآن
أحمد موسى: ترامب لديه مشكلة مع الإعلام ودائما يوجه اتهامات صريحة
الخارجية الأمريكية: 100 ألف شركة أوروبية انسحبت من السوق الإيرانية
الخارجية الأمريكية: إيران لن تستطيع التحايل على العقوبات الاقتصادية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟