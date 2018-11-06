السيسي فى رسالة لشباب العالم: افتكروني بتقديم عمل صالح لشعبي وللبشرية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة لشباب العالم، قائلا: "الشباب هو الأمل والمستقبل والقدرة، وبالتالي لازم يدرك الشباب أن الحياة مازالت أمامهم، ومهما كان هناك مصاعب وعراقيل فعلى الشاب ألا يفقد الأمل في نفسه وقدرته على الإنجاز وتحقيق الأفضل".



وأضاف "السيسي" في حواره مع الإعلامية الشابة زوريال إدوالي على قناة "دي إم سي": "في وسط كافة الظروف الصعبة في مصر وأفريقيا، هناك شباب قادر على إحداث التغيير والنجاح وتحقيق الحلم".



وتابع: "الأمل فيكم وليكم، اوعوا تفقدوا ثقتكم في أنفسكم ومستقبلكم ولكن الأمر يحتاج إلى جهد وصبر، وياريت الناس تفتكرني أني قدمت عملا صالحا لشعبي والبشرية بأكملها".

