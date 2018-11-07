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محافظات

رئيس مدينة سرس الليان بالمنوفية تعتذر عن منصبها

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 03:00 ص
سحر شعبان رئيس مركز
سحر شعبان رئيس مركز ومدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية
مروة فاضل
اعتذرت سحر شعبان رئيس مركز ومدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية، عن منصبها كرئيس للمدينة وعودتها لمحافظة الإسكندرية لظروف اجتماعية ورعاية أسرتها.

وقالت رئيس المدينة لـ"صدى البلد" إنها تكن كل الاحترام والشكر لأهالي مدينة سرس الليان وفخورة بعملها بالمدينة خلال فترة قصيرة قدمت الكثير بالتعاون مع المواطنين.

وأضافت، أنها تقدمت بطلب لوزير التنمية المحلية لعودتها للإسكندرية لظروف اجتماعية ووافق وتولت منصب رئيس حى الجمرك.

فيما تولى محمد الغنيمي نائب رئيس المدينة القيام بأعمال رئيس المدينة حيث عقد اجتماعات مكثفة استعداداً لمسابقة اجمل مدينة.
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