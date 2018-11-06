السيسي: الروح الموجودة لدى الشعب المصرى أبرز الإنجازات.. فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر دولة قديمة جدًا في أعماق التاريخ، بدأ من العصر الفرعونى من 5000 آلاف سنة مرورا بالحقبة اليونانية الرومانية والإسلامية موضحا أن مصر تتمتع بعمق حضارى وثقافى كبير.



وأضاف السيسي خلال حواره مع الإعلامية زوريال إدوالي، المذاع على قناة دي أم سي، أن مصر واجهت خلال الفترة الماضية تحديات كبيرة جدا أبرزها الإرهاب والتطرف، كاشفا أن الإرهاب خطر يهدد العالم كله.



وأكد أن أكبر إنجاز تم فى مصر بخلاف ماتم تم فى الاقتصاد هو الروح الموجودة لدى الشعب المصرى، مؤكدا أن المواطن المصرى لديه حب للاخر، مشيرا إلى ان مؤتمر الشباب يعتبر رسالة للعالم بأن الجميع يجب أن يحب بعضه.