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السيسي: مصر حريصة على تصدير الأمن والسلام للعالم أجمع.. فيديو

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 10:16 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
هاني حسين
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر دولة سلام ومحبة له، وهي حريصة على تصدير صورة الأمن والسلام والمحبة بين الناس للعالم أجمع.

وأضاف " السيسي" في حواره مع الإعلامية الشابة زوريال إدوالي على قناة " دي إم سي"، :" الأمل في الشباب، اوعوا تفقدوا ثقتكم في أنفسكم ومستقبلكم ولكن الأمر يحتاج إلى جهد وصبر، وفي وسط الظروف الصعبة في مصر وأفريقيا، هناك شباب قادر على إحداث التغيير والنجاح وتحقيق الحلم".

من جانبها قالت الإعلامية الشابة زوريال إدوالي، :"شرف لي الحديث معك سيادة الرئيس، وأحب أن أهديك كتاب يتحدث عن الناس التي تعيش حياة ملهمة".
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