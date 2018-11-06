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رياضة

السخرية تسيطر على تويتر بعد هزيمة ليفربول أمام النجم الأحمر

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 11:30 م
صدى البلد
منار نور
بعد فوز فريق النجم الأحمر الصربي علي ضيفه ليفربول الإنجليزي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر #النجم _الاحمر ، #ابطال_اروبا ، تزامنا مع مباراة ليفربول والنجم الاحمر  وتصدر قائمة الأكثر تدوالًا عبر تويتر وتفاعل معه عدد كبير من المتابعين.

وجاء تغريدات رواد مواقع التواصل الاجتماعى "#دوري_ابطال_اوروبا
ليفربول ضااااايع بسبب خط الوسط الوهمى لالانا ملوش فيها وفينالدوم شفاف #النجم_الأحمر

يذكر أن ليفربول يغرد منفردًا فى صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، متفوقًا بفارق نقطة واحدة على نابولى الإيطالى صاحب الوصافة، ونقطتين على باريس سان جيرمان الفرنسي صاحب المركز الثالث، بينما يحتل النجم الأحمر المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.
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