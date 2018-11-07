أجندة الحوادث.. محاكمة 102 متهم بالتجمهر اعتراضاً على مقتل عفروتو.. ومحاكمة طارق النهرى و3 آخرين بأحداث مجلس الوزراء

محاكمة 102 متهم بالتجمهر اعتراضا على مقتل عفروتو

نظر دعوى تطالب بتعويض من أمير قطر

نظر الاستئناف على عدم الاختصاص فى غلق "بى بى سى"

محاكمة طارق النهرى و3 آخرين "بأحداث مجلس الوزراء"

نظر محاكمة رئيس مباحث حلوان وآخرين بتهمة قتل متهم

نظر محاكمة 8 متهمين بحيازة أسلحة وطلقات نارية

نظر محاكمة قاتل ابنه والشروع فى قتل زوجته

الحكم على المتهمين بالاستيلاء على 60 مليون جنيه من أموال الدعم

نظر محاكمة المتهمين بإحداث عاهة مستديمة لطفلة

نظر محاكمة 4 إخوان متهمين بحرق كنيسة مار جرجس

نظر محاكمة قاتلة طفلة فايد بالإسماعيلية





تشهد ساحات المحاكم على مستوى الجمهورية العديد من القضايا التى تشغل الرأى العام، حيث تنظر محكمة جنح المقطم طوارئ أمن الدولة برئاسة المستشار أحمد دبوس المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم، محاكمة 102 متهم، بتهمة التجمهر أمام قسم شرطة المقطم، اعتراضا على مقتل محمد عبد الحكيم الشهير بـ"عفروتو" على يد معاون مباحث وأمين شرطة بالقسم.





كانت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية قد إحالة المتهمين من أقارب وذوى المجنى عليه، محمد عبد الحكيم عفروتو، لمحكمة جنح المقطم أمن الدولة طوارئ لاتهامهم بالتجمهر أمام قسم المقطم، اعتراضا على مقتل "محمد عفروتو"، داخل قسم شرطة المقطم على يد معاون مباحث وأمين شرطة بالقسم.





ونسبت النيابة برئاسة المستشار مصطفى بركات، للمتهمين اتهامات بالتجمهر وحرق سيارتى شرطة ومقاومة السلطات، ومحاولة اقتحام قسم شرطة المقطم، وحيازة مولوتوف.





وتنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار ناجى شحاتة، اليوم، محاكمة الفنان طارق النهرى، و3 آخرين فى إعادة محاكمتهم بـ"أحداث مجلس الوزراء" وحرق المجمع العلمى.





تعقد الجلسة بعضوية المستشارين عبد الرحمن صفوت، وأحمد عبد الحكم، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.





وكانت المحكمة عاقبت طارق النهرى، غيابيًا بالسجن المؤبد على خلفية اتهامه بالتورط فى حرق المجمع العلمى والتجمهر، والتظاهر وحيازة أسلحة نارية.





واشتعلت النيران فى المجمع العلمى خلال ديسمبر 2011، وألقى القبض على النهرى فى إبريل 2012، بتهمة التورط فى القضية، وأخلت النيابة سبيل طارق النهرى بعدها بأيام، وأصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة أحكاما غيابية بالسجن المؤبد ضد النهرى وآخرين.





وتصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم، حكمها في محاكمة مسئولين بشركة سمارت للكروت الذكية، بتهمتى الكسب غير المشروع، والاستيلاء على 60 مليون جنيه من أموال الدعم.





يصدر الحكم برئاسة المستشار جمال عبد اللاه وعضوية المستشارين عبد الناصر أبو سحلى وإيهاب الطنطاوى ومحمد بسيونى وسكرتارية صلاح مصطفى.





وتضم قائمة المتهمين "أحمد.م.م"، 45 سنة مدير عام مشرف على قطاعات تكنولوجيا المعلومات والمبيعات والتسويق وتنمية الأعمال والموارد البشرية بالشركة، و"هانى.م. أ"، 38 سنة، مدير عام عمليات التشغيل والتخطيط والشئون المالية والإدارية بالشركة.





وكانت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة تحقيق كسب غير مشروع قيمته 60 مليون جنيه الناتج عن ارتكاب جرائم الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى بأموال الدعم المخصصة من الدولة لمحدودى الدخل والمتعلقة بالسلع الغذائية والخبر المدعم وجرائم غسل الأموال.





وتنظر الدائرة التاسعة تعويضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم، دعوى قضائية أقامها 4 من أسر شهداء الشرطة وأسرة مواطن، ضد تميم بن حمد، أمير قطر، يطالبوه فيها بتعويض قدره 150 مليون دولار أمريكى، على سبيل التعويض المادى والأدبى عن الأضرار التى أصابتهم، جراء دعم قطر وتمويلها الجماعات الإرهابية للقيام بعمليات قتل واستهداف لرجال الشرطة والجيش داخل مصر.





وأوضحت صحيفة الدعوى التى أقامها محامى، المُدعين هم: يحيى كامل جاويش والد الشهيد الملازم أول مصطفى جاويش، وعيسى عودة سالم من محافظة شمال سيناء، ومحمود محمد فتحى من القاهرة، وشكرى السيد خلف من محافظة شمال سيناء، والسيدة ميرفت محمد سكر من محافظة الإسماعيلية.





واستند محامى المجنى عليهم، فى دعواه إلى حكم قضائى بالسجن المؤبد صدر ضد المعزول محمد مرسى، فى قضية التخابر مع قطر، فضلًا عن القائمة التى أصدرتها مصر والسعودية والبحرين والإمارات التى تضم شخصيات وكيانات إرهابية ترعاها قطر، وأكدت الدعوى أن رفض قطر تسليم عناصر جماعة الإخوان الإرهابية لديها إلى مصر، هو دليل إدانة لها.





وأشارت الدعوى، إلى أن الحكومة القطرية تتحمل مسؤولية مدنية توجب التعويض عن أفعالها غير المشروعة بتمويل العمليات الإرهابية المستهدفة لأجهزة مصر الأمنية، ما نتج عنه مقتل أبناء طالبى التعويض، معتبرة أن دفع التعويضات هى الخيار المتاح لتحميلها المسؤولية عن دعمها للإرهاب.





وتنظر محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، اليوم، الاستئناف المقدم من المحامي محمد حامد سالم، على حكم أول درجة والقاضي بعد الاختصاص بنظر دعوى إغلاق مكتب الـ"بي بي سي" في القاهرة.





كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في عابدين، قضت بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى التي أقامها المحامي محمد حامد سالم، التي يطالب فيها بسحب تراخيص وإغلاق مكتب هيئة الإذاعة البريطانية BBC في مصر.





وقال مقيم الدعوى محمد حامد سالم، بحسب نص دعواه، إن هيئة الإذاعة البريطانية دأبت على بث الأخبار الكاذبة والمفبركة، سعيًا إلى زعزعة الاستقرار في مصر، والتشويه المتعمد لصورة مصر خاصة في مجال حقوق الإنسان.





وتنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية، اليوم، محاكمة معاونى مباحث قسم شرطة حلوان ودار السلام، لاتهامهم بضرب عاطل حتى الموت أثناء القبض عليه.





تعقد الجلسة برئاسة المستشار صلاح محجوب، وعضوية المستشارين معتز الحسينى ووليد شحاتة، وأمانة سر أحمد صبحى عباس وعاصم رجب.





وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين النقيب محمد عادل عبد الله أحمد معاون مباحث قسم شرطة السلام، والنقيب أحمد محمد عادل راضى معاون مباحث قسم شرطة حلوان، والرقيب الحسينى سيد محمد محمد عيسى معاون مباحث قسم شرطة دار السلام، ضربوا المجنى عليه خالد توفيق حسين عمدا أن جثموا فوقه وقاموا بتسديد عدد من الضربات واللكمات له، ولم يقصدوا قتله، ولكن الضرب أفضى إلى موته.‏





وتنظر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 8 متهمين بحيازة وإحراز أسلحة وطلقات نارية.





تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد محمود أحمد وعضوية المستشارين حاتم الخولي و شادي رفقي عبد الفتاح، وأمانة سر علاء فرج و أحمد رفعت.





وجهت النيابة للمتهمين " ع. ن.، ون. ع.، ور. ح.، وك. م.، وح. م.، وع. أ.، وخ. م.، وأ. م "، تهمة حيازة وإحراز أسلحة وطلقات نارية دون تصريح وفى غير الأحوال المصرح بها قانونًا.





وتنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة المتهم بقتل ابنه الطفل عبد الرحمن والشروع في قتل زوجته لمياء.





تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد عطية وعضوية المستشارين حسن حسين عيسي وعصام اليماني، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وهاني حمودة وعبد المسيح فل.





وأسندت النيابة للمتهم محمد منصور محمد، تهمة القتل العمد لابنه المجني عليه عبد الرحمن مع سبق الإصرار، وعقد العزم وبيت النية علي قتله بأن تعدي عليه بالضرب في أماكن متفرقة من جسدة أحدثت إصابته التي أودت بحياته.





كما أسندت النيابة للمتهم تهمة الشروع في قتل زوجته لمياء السيد علي، مستخدما سلاح أبيض (سكين ) حتي لا يفتضخ أمره، فأحدث بها الإصابات الواردة بالتحقيقات، فاستغاثت بالجيران.





وتنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، محاكمة متهمين بإحداث عاهة مستديمة لطفلة بدائرة قسم منشأة ناصر.





تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد عطية وعضوية المستشارين حسن حسين عيسى، وعصام يحيى يمانى ووليد محمد صيرة، وأمانة سر ياسر عبد العاطى وهانى حمودة.





وأسندت النيابة للمتهمين ر. م. "ميكانيكى"، وشقيقتة أ. م.، تهمة ضرب المجنى عليها الطفلة "ع. أ."، فأحدثت إصابتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعى، والتى تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة تقدر بنسبة 35٪، حيث ضربها المتهم الأول فى عينها اليمنى بعصى حال تقييد المتهمة الثانية لذراعيها وشل حركتها.





وتنظر محكمة جنايات سوهاج، اليوم، محاكمة 4 من عناصر الإخوان متهمين بحرق كنيسة مار جرجس بسوهاج.





تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين محمد زين والسيد عباس بأمانة سر طه حسين وماجد أمين .





كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين، بالاشتراك مع آخرين عام 2013 بدائرة قسم ثانى سوهاج، بتهم الاشتراك فى التجمهر بغرض ارتكاب جرائم الترويع والقتل والشروع فيه وحرق كنيسة مار جرجس، والضرب والتخريب والحريق العمد والإتلاف، مستخدمين القوة والعنف، حاملين الأسلحة البيضاء والنارية والمولوتوف والحجارة.





كما وجهت النيابة لهم تهم الشروع فى قتل 3 أشخاص مستخدمين الأسلحة النارية، وسرقة بعض المنقولات المملوكة للمنشآت العامة بطريق الإكراه، مستخدمين الأسلحة النارية والبيضاء، مع سرقة السلاح الميرى من المجنى عليه عيد عبد اللاه السباعى، وبعض الأسلحة والذخائر من مديرية أمن سوهاج بالإكراه.





وتنظر محكمة جنايات الإسماعيلية اليوم، جلسة محاكمة ربة منزل متهمة بقتل طفلة بمدينة فايد بالإسماعيلية فى الجناية رقم 5695 لسنة2017 جنايات مركز فايد والمقيدة برقم 1545 لسنة 2017 جنايات كلى الإسماعيلية.





وتعود أحداث الواقع عندما تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز فايد من "ص. ه." عامل مقيم قمة فايد دائرة المركز يفيد بتغيب ابنته الطفلة "منة" 4 سنوات.





على الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة رئيس المباحث الجنائية ضم وكيل إدارة البحث الجنائى ورئيس مباحث مركز فايد ومعاونيه.





أشارت التحريات إلى أن هناك خلاف نشب بين والد الطفلة والمتهمة "إيمان.ح.ع " ربة منزل زوجة شقيقه "زكريا" وأن وراء ارتكاب الواقعة المتهمة "إيمان.ح.ع".





وأكدت تحريات فريق البحث أن المتهمة صباح يوم الحادث وجدت الطفلة أمام منزلها فأغرتها بالحديث واقتادتها إلى داخل منزلها وقامت بإغراقها داخل برميل مملوء بالمياه إلى أن لفظت أنفاسها ثم قامت بدفنها بحفرة داخل حديقة منزلها وتظاهرت بعد ذلك بمساعدة الأسرة فى البحث عنها.



