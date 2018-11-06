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محافظ دمياط: حرصت على مقابلة بائعة الخضار المعتدى عليها من قبل البلدية

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 10:43 م
محافظ دمياط
محافظ دمياط
حسام الحارتي
أكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أنها حرصت على مقابلة بائعة الخضار المعتدى عليها من قبل البلدية، قائلة "المحافظة لن تقبل إهانة المواطنين بأي شكل من الأشكال".

أضافت عوض في تصريحات هاتفية لبرنامج " 90 دقيقة " ، المذاع عبر فضائية " المحور "، أن المحافظة قد تقوم بتغريم وسحب البضاعة من المخالفين، ولكنها لا يمكن أن تهينهم، مؤكدة أنها أحالت المشتركين في حملة الإشغالات للتحقيق.

أوضحت محافظ دمياط أنها تقوم بتخصيص مكان للسيدة كريمة في السوق، من أجل بيع الخضروات بطريقة قانونية .

ونوهت بأن بعض الموظفين العاملين في حملات الإشغالات داخل المحافظة ، يحتاجون إلى تدريب على طريقة معاملة المواطنين".
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