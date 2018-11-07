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اقتصاد

ريادة الأعمال محليا وأفريقيا.. ندوة بالمصري للدراسات الاقتصادية اليوم

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 02:01 ص
صدى البلد
آية الجارحي
يعقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الأربعاء، ندوة بعنوان: "ريادة الأعمال فى مصر: من نجاحات فردية محلية إلى مركز جذب فى القارة الأفريقية"، وذلك من الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى الثالثة والنصف عصرا بفندق كونراد القاهرة.

ويتحدث بالندوة عدد كبير من الخبراء والمتخصصين وأصحاب تجارب ريادة الأعمال، وتشهد الندوة أربع جلسات، يسبقها جلسة افتتاحية يتحدث بها كل من هشام الخازندار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب بشركة القلعة القابضة وعضو مجلس إدارة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية؛ والدكتور شريف كامل، عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، نرمين الطاهرى، وكيل محافظ مساعد لقطاع التطوير المصرفى بالبنك المركزى؛ والدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز.

وتناقش الجلسة الأولى بيئة ريادة الأعمال فى مصر، ويديرها الدكتور أيمن إسماعيل، أستاذ مساعد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة؛ ويتحدث بها خالد بشارة، الشريك المؤسس لشركة اكسيليرو كابيتال، والدكتور خالد إسماعيل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة كيانجل، وجيهان السكرى وخبير اقتصادى واجتماعى بالبنك الأفريقى للتنمية.

وتتناول الجلسة الثانية موضوع واحات التكنولوجيا والابتكار، ويديرها شريف سامى، رئيس مجلس إدارة الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار، ويتم خلالها تقييم ودراسة حالة الـGrEEK Campus، ويعرض الحالة فريق العمل بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، ويتحدث كل من عبد الحميد شرارة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشراكة رايزاب، ونور هريدى المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة لاماركاز، ويجرى المناقشة كل من أحمد الألفى المؤسس ورئيس مجلس الإدارة لـThe GrEEK Campus، ونادر البطراوى المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جوبزيلا وأوسطى، والدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية.

وتطرح الجلسة الثالثة مبادرة للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية للتعاون مع Hub Africa، ويتحدث بها زكريا فهيم، الرئيس التنفيذى لـ Hub Africa والدكتورة عبلة عبد اللطيف، ويعقب حول أهمية إدماج مصر فى أفريقيا كل من: السيد عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، والسفير حمدى لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، طارق رضوان رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب وهويدا عبد العظيم، رئيس قسم السياسة والاقتصاد، معهد البحوث والدراسات الأفريقية. وخلال الجلسة يتم تقديم الشركاء المصريين فى التعاون وممثليهم، وهم: الجامعة الأمريكية من القاهرة ويمثلها الدكتور أيمن اسماعيل، وشركة القلعة للاستشارات المالية ويمثلها هشام الخازندار، وشبكة ملائكة الأعمال الأفريقية ويمثلها الدكتور خالد اسماعيل، وشركة جيمني أفريقيا للمؤسسات ويمثلها عدلى توما، ومهرجان الأقصر للسينما الأفريقية ويمثلها جابى خورى.

وفى الجلسة الرابعة والأخيرة يعلن المركز عن مسابقة ريادة الأعمال فى المحافظات، ويتم عرض تجارب لثلاث أعمال ريادة، ويدير الجلسة الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق.
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