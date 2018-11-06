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الجمعية المصرية لجراحات السمنة تناقش أحدث تطوراتها بالعالم.. صور

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 11:37 م
مناقشة أحدث التطورات
مناقشة أحدث التطورات في جراحات السمنة في العالم
آية التيجي - عدسة / هدير عبده
أجرت منذ قليل الجمعية المصرية لجراحات السمنة المفرطة المؤتمر السنوي للجمعية لمناقشة أحدث التطورات في مجال جراحات السمنة المفرطة في العالم مثل (مثل كشكشة المعدة)، والأمراض المصاحبة لمرض السمنة، ومناقشة مخاطر والأخطاء الناجمة عن هذه الجراحات.

وأعلن الدكتور محمود المتيني عميد كلية طب جامعة عين شمس عن خبر سار لمرضی السمنة المفرطة غير القادرين فی مصر، وذلك عبر إجراء تلك العمليات الهامة بتكلفة باهظة لهم، حيث إن ولأول مرة يعقد النادی الدولی لجراحات السمنة المفرطة مؤتمره السنوي بمصر خلال فعاليات المؤتمر.

حضر المؤتمر ما يقرب عن ٤٠ طبيبا من أوروبا وأمريكا وأساتذة جراحة السمنة من جميع الجامعات، وكان علی رأسهم الأستاذ الدكتور محمود المتينی عميد كلية طب جامعة عين شمس، الأستاذ الدكتور خالد جودت أستاذ جراحات السمنة المفرطة ومؤسس الجمعية المصرية لجراحات السمنة المفرطة والرئيس الفخري للجمعية، والأستاذ الدكتور عصام عبد الجليل رئيس أقسام الجراحة بالهيئة العامة للمستشفيات التعليمية.

وإليكم الصور التي التقطتها كاميرا موقع "صدی البلد" الإخباري..
الجمعية المصرية لجراحات السمنة تناقش أحدث تطوراتها بالعالم.. صور
الجمعية المصرية لجراحات السمنة تناقش أحدث تطوراتها بالعالم.. صور
الجمعية المصرية لجراحات السمنة تناقش أحدث تطوراتها بالعالم.. صور
الجمعية المصرية لجراحات السمنة تناقش أحدث تطوراتها بالعالم.. صور
الجمعية المصرية لجراحات السمنة تناقش أحدث تطوراتها بالعالم.. صور
الجمعية المصرية لجراحات السمنة تناقش أحدث تطوراتها بالعالم.. صور
الجمعية المصرية لجراحات السمنة تناقش أحدث تطوراتها بالعالم.. صور
الجمعية المصرية لجراحات السمنة تناقش أحدث تطوراتها بالعالم.. صور
الجمعية المصرية لجراحات السمنة تناقش أحدث تطوراتها بالعالم.. صور
الجمعية المصرية لجراحات السمنة تناقش أحدث تطوراتها بالعالم.. صور
الجمعية المصرية لجراحات السمنة تناقش أحدث تطوراتها بالعالم.. صور
الجمعية المصرية لجراحات السمنة تناقش أحدث تطوراتها بالعالم.. صور
الجمعية المصرية لجراحات السمنة تناقش أحدث تطوراتها بالعالم.. صور
الجمعية المصرية لجراحات السمنة تناقش أحدث تطوراتها بالعالم.. صور
الجمعية المصرية لجراحات السمنة تناقش أحدث تطوراتها بالعالم.. صور
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