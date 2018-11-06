الخارجية الأمريكية: إيران جلبت 10 آلاف من المرتزقة لخدمة أجندتهم في المنطقة

قال نثان تك، المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، إن الحكومة الإيرانية ستسخر الكثير من السوق العالمية، مشيرا إلى أنهم واثقون من أن النظام الإيراني سيعود إلى طاولة المفاوضات.



وأضاف «تك» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن إيران جلبت 10 آلاف من المرتزقة واستخدامهم وفق أجندتهم بمبلغ 5 مليارات دولار.



وأوضح المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، أن الحكومة الأمريكية تعقد اتفاقية جديدة ضمن كل الملفات العالقة بين البلدين، لافتا إلى أن الحكومة الإيرانية لن تستطيع التحايل على العقوبات الأمريكية.

