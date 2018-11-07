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تعليم

انتهاء استقبال الطعون بجامعة القاهرة بلا تجاوزات

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 07:40 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ياسمين سامي
أكد شادى محمد، رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، انتهاء مرحلة استقبال وفحص الطعون بدون تجاوزات.

وأوضح شادى في تصريح لـ"صدى البلد" أنه سيتم إعلان الكشوف النهائية لأسماء المرشحين لانتخابات اتحاد الطلاب بكل كلية، اليوم الأربعاء؛ بعد أن تم استبعاد أسماء من قبلت الطعون المقدمة ضدهم. 

وأشار إلى أنه جرى إعلان الكشوف المبدئية، الأحد الماضي، ثم تم تلقى الطعون وفحصها على مدار يومين، لتعلن الكشوف النهائية اليوم، على أن تبدأ الجولة الأولى من الانتخابات يوم الأحد الموافق 11 نوفمبر.

ويتم انتخاب أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات فى 13 نوفمبر، ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات فى 14 نوفمبر، على أن يتم انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه وأمناء اللجان على مستوى الجامعة فى 15 نوفمبر.
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