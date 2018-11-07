انتهاء استقبال الطعون بجامعة القاهرة بلا تجاوزات

أكد شادى محمد، رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، انتهاء مرحلة استقبال وفحص الطعون بدون تجاوزات.





وأوضح شادى في تصريح لـ"صدى البلد" أنه سيتم إعلان الكشوف النهائية لأسماء المرشحين لانتخابات اتحاد الطلاب بكل كلية، اليوم الأربعاء؛ بعد أن تم استبعاد أسماء من قبلت الطعون المقدمة ضدهم.





وأشار إلى أنه جرى إعلان الكشوف المبدئية، الأحد الماضي، ثم تم تلقى الطعون وفحصها على مدار يومين، لتعلن الكشوف النهائية اليوم، على أن تبدأ الجولة الأولى من الانتخابات يوم الأحد الموافق 11 نوفمبر.



