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الخارجية الأمريكية: إيران لن تستطيع التحايل على العقوبات الاقتصادية

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 10:50 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كريـم الخـطيب
قال نثان تك، المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، إن الحكومة الإيرانية لن تستطيع التحايل على العقوبات الأمريكية لأنها لا تجد دولة تشتري النفط منها.

وأضاف «تك» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أننا سنشهد انخفاضا كبيرا خلال الفترة القادمة في الصادرات الإيرانية.

وتابع المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، أننا نمتلك أحدث أنظمة مراقبة والتى تكشف أي انتهاك للعقوبات الامريكية على إيران، مؤكدا أن هناك عواقب وخيمة للشركات التى تتعامل مع إيران.
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