سعيد الفقي: أسعار الأسهم بالبورصة جاذبة للشراء وفرصة لتكوين مراكز شرائية

قال سعيد الفقي، خبير أسواق المال إن الفرصة مناسبة أمام المستثمرين في البورصة لتكوين مراكز شرائية جديدة خاصة أن أسعار الأسهم أصبحت جاذبة للشراء وتعد فرصة استثمار جيدة على المدى المتوسط مع الأخبار الواردة بشأن قرب تطبيق آلية الشورت سيلينج.





وأضاف الفقي لـ "صدى البلد" أن مجموعة الأخبار الإيجابية الخاصة بالاقتصاد العام من ارتفاع معدل النمو ووصوله لأعلى مستويات في الشرق الأوسط وأفريقيا خلال الفترة الحالية وانخفاض معدل البطالة وزيادة الصادرات وقلة الواردات سوف تنعكس ذلك على أداء الاستثمار غير المباشر.



