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بعد منح شهادة الأيزو للمعمل المركزي للمبيدات حتى 2021.. أبو صدام يطمئن الفلاحين على سلامة المبيدات.. دقة المعلومات والنتائج المعتمدة وراء منح شهادة الأيزو

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 04:01 ص
صدى البلد
محمود محسن
  • نقيب الفلاحين: 
  • حصول المعمل المركزي على شهادة الأيزو يطمئن الفلاحين على سلامة المبيدات
  • يجب أن تكون هناك رقابة من وزارة الزراعة على منافذ بيع المبيدات
  • اتحاد الفلاحين: دقة المعلومات والنتائج المعتمدة وراء منح شهادة الأيزو لمركز البحوث الزراعية

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، عن حصول المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة بمركز البحوث الزراعية، على استمرار تجديد منح هيئة الاعتمادات الفنلندية شهادة الايزو 2021.

وقال الدكتور أشرف المرصفى، مدير المعمل، إن فريق من التفتيش الدولي التابع لهيئة الاعتمادات الفنلدية finas قام بزيارة المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة بالأغذية لإجراء أعمال التقييم السنوي علي المعمل وذلك لمتابعة تجديد منح المعمل شهادة الايزو حتى عام 2021

وأضاف المرصفى، أن فريق التفتيش الدولى أطلع على كافة الإمكانيات الجديدة، والتطورات سواء على مستوي طرق التحليل والأجهزة الجديدة التي دخلت الخدمة مؤخرا لدمجها في نظام الاعتماد بالمعمل.

فاستطلع "صدى البلد" آراء عدد من قيادات نقابة الفلاحين للكشف عن التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.

في البداية أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين أن حصول المعمل المركزي بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة على شهادة الأيزو هو شيء يطمئن الفلاحين بأن المبيدات الخاصة بوزارة الزراعة سليمة وآمنة.

وأضاف أبو صدام خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن المبيدات يتم بيعها فى عدد كبير من المحلات ومنافذ البيع على مستوى الجمهورية لذا يجب أن يكون هناك رقابة من وزارة الزراعة على تلك المنافذ لكشف المبيدات المغشوشة. 

وتابع نقيب عام الفلاحين أن معظم المبيدات التي يتم استخدامها مستورد لذا يجب أن يكون هناك هناك طريقة آمنة للتخلص من بقايا المبيدات.

كما أكد محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين أن السبب الحقيقي وراء منح شهادة الأيزو للمعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة بمركز البحوث الزراعية قد جاء نتيجة دقة المعلومات التي يقدمها المركز ونتائجه التي أصبحت معتمدة. 

وأضاف فرج خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن الآيزو هى شهادة عالمية تمنح لدقة المعامل وما يقدمه من التقاوي والمبيدات السليمة والتي يستخدمها الفلاح المصري في المحاصيل.

وتابع رئيس إتحاد الفلاحين أنه يتمنى أن يستمر مركز البحوث الزراعية في هذا العمل الجاد وأن تمنح له هذه الشهادة عدة مرات وليس فى خلال الـ 3 أعوام القادمة فقط.
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