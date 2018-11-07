التموين تحذر: اليوم آخر فرصة لتحديث البطاقات

حذرت وزارة التموين المواطنين المصريين من وقف صرف السلع التموينية ببطاقاتهم التي بها أخطاء، وأن الأمر بات سينفذ خلال 4 أيام من الآن، حيث إن آخر يوم للصرف بالأخطاء حال عدم التصحيح اليوم 7 نوفمبر.



وشدد الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، على إن يوم 7 نوفمبر القادم آخر موعد لتصحيح بيانات بطاقات التموين اعتبارا من 8 نوفمبر القادم لن يتم الصرف للبطاقات التموينية التي بها أخطاء ولكن هذا ليس نهاية المطاف فمن الممكن أن يتقدموا بتظلم ، خاصة وأنه كان هناك أخطاء لـ 30 مليون رقم قومي ولم يتبق سوى 5 ملايين رقم قومي بحاجة لتصحيح البيانات.



وقال الوزير، فى بيان أمس، إن هناك العديد من المشكلات في عملية تسجيل البطاقات التموينية وتكمن معظمها في تسجيل المتوفين والمسافرين وغيرهم على بطاقات التموين.