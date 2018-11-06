الخارجية الأمريكية: 100 ألف شركة أوروبية انسحبت من السوق الإيرانية

قال ناثان تك، المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، إن العديد من الشركات الأوروبية انسحبت من السوق الإيرانية، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 100 ألف شركة انسحبت من السوق الإيرانية.



وأضاف «تك» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن الدول التى حصلت على استثناءات ستقوم بتقليص واردتها من النفط الإيراني .



وشدد المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، على أن الدول التى لن تلتزم ستتعرض لعقوبات من الولايات المتحدة، لافتا إلى أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز.