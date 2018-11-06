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أخبار العالم

الحكومة الألمانية تتحدى العقوبات الأمريكية على إيران بقرار مزلزل

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 10:45 م
أنجيلا ميركل ودونالد
أنجيلا ميركل ودونالد ترامب
حسام رضوان
خصصت الحكومة الألمانية نحو مليار يورو لدعم الشركات التي تتعامل مع إيران، في تحد صارخ للعقوبات الأمريكية بالحظر الاقتصادي المفروضة على إيران.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية "DPA"، أن قرار المليار يورو جاء من قبل الحكومة الألمانية، كضمانات ائتمانية للشركات الألمانية التي تتعامل مع طهران.

وأضافت أن الحكومة منحت بالأمس، ضمانات تصديرية بقيمة 911 مليون يورو، لـ58 شركة لمواصلة عملها مع إيران.

وتسعى ألمانيا والدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني إلى مساعدة طهران على تجاوز العقوبات الأمريكية، لسببين، أولهما إبقاء إيران داخل الاتفاقية النووية، وثانيهما حماية مصالحها التجارية مع طهران، والتي انتعشت بعد إبرام الاتفاق في 2015.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن دخول الحزمة الثانية من العقوبات حيز التنفيذ.


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