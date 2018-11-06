أسامة كمال يوجه رسالة مهمة للمصريين على الهواء ويطالبهم بقراءتها وسماعها

وجه الإعلامي أسامة كمال، رسالة للشعب المصري قائلا :«مصر كبيرة قوي بناسها وشعبها ولما تريد بتحقق وتنجز، أرجو إنكم تسمعوني في كلامي لأنه كلام مهم، كلنا نريد تعليم و صحة أفضل،وحياة أكثر كرامة، سهلة، ميسرة، لقمة العيش الحلال فيها متوفرة، والخدمات موجودة غيره وغيره".



ووجه كمال خلال برنامج " مساء dmc "، الذي يبث على شاشة "dmc"،رسالة للمصريين قائلا : «أنظروا لسلوكنا في التعامل في كل شئ، من أول المدير للغفير، من موظف الحكومة للي بيبيع أي حاجة أو يقدم أي خدمة ، كلنا بنشتكي من الغلاء ونادرين اللي يكافح، نادرين اللي بيتاجروا ويقولوا نبدأ بنفسنا ونكتفي بربح حلال يعيشنا كويس ويساعد الناس لحد ما موجة الغلاء تعد".



وطالب كمال بضرورة النظر إلى سلوكنا فلو شفت مثلًا مأمور ضرائب وهو بيقدر جزافي ويقول لك حق الدولة، وحق الدولة مش جزافي يا أستاذ، ماتكفرش الناس في عيشتها، حق الدولة مابيجيش وانت متكاسل إنك تعرف الحقيقة وتدخل على واحد تدبحه وهو ما يستاهلش الذبح وتسيب الثاني وهو متهرب ويستاهل الحرق".



وتابع أن "الرئيس السيسي قال اليوم في منتدى الشباب بشرم الشيخ ماعندناش تمييز بين الناس، بتميز عشان تاخد قرشين؟ ولا عشان تحقق المستهدف على حساب المصلحة العامة للناس؟".



وانتقد كمال الشخص المتكاسل وغير المتعلم من اللي بيقول الواحد عايز يسيب البلد عشان تعبنا من قلة النظام، وهو مثال عظيم لقلة النظام وقلة الذوق والاعتداء على حقوق الغير.



ووجه كمال رسالة على الهواء قائلا :"طبعًا حضرتك منتظر أطلع لفوق وما امسكش في الصغيرين وأسيب الكبار، عشان وانت قاعد في بيتك بتتفرج تقول عفارم عليه، وماله، المسئول الكبير مهما كان وضعه وحجمه اللي يمرر قانون يضر بالناس إما لأنه ما ذاكرش كويس أو كان بيفكر في حاجة تانية بيمشيها".



وأوضح : «رأينا جميعا عندما سقطت الحكومة وقعت معها مؤسسات مثل البرلمان والشرطة حصل لنا ايه، لكن لولا مؤسسات تانية زي الجيش والقضاء وشعب واع لخطأ ماتنبهلوش من الأول ماكنتش قامت، مش ممكن نكون بنقول حق الدولة وماتفكرش في حق الناس، جماعات وأفراد".

