جمال عنايت يوجه رسالة للإعلام المصري والتونسي قبل مباراة الأهلي والترجي

حذّر الإعلامي جمال عنايت، من الفتنة قبل مباراة الترجي والأهلي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، الجمعة المقبلة، مضيفًا أن هذا اللقاء ما بين أشقاء عرب ، وهناك بعض التحفظات.
وطالب خلال برنامج " القاهرة اليوم" ، الذي يبث على شاشة " اليوم"، الجمهور والإعلام بضرورة ضبط الأعصاب في هذا التوقيت، لأنها مباراة في كرة القدم، محذرا من أى أعمال شغب بسبب الشحن الزائد على مواقع التواصل الإجتماعي والإعلام.
وقال جمال عنايت: "أنا مصري بشجع الترجي، ويجب أن نهنئ الفريق الفائز أيا كان سواء الاهلي في حال الفوز، أو الترجي في حال تحقيق اللقب".