معاونون بالكونجرس: روسيا لم تف بموعد نهائي بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية

ذكر معاونون بلجنة في الكونجرس الأمريكي أن وزارة الخارجية أبلغت الكونجرس اليوم الثلاثاء بأن روسيا لم تف بموعد نهائي لتقديم تأكيدات بأنها لن تستخدم غازات الأعصاب ضد شعبها وذلك بعد هجوم على جاسوس روسي سابق في بريطانيا.



وتعهدت وزارة الخارجية في أغسطس بفرض عقوبات "بالغة الشدة" على روسيا بعد 90 يوما إذا لم تقدم "تأكيدات موثوق فيها" على أنها لن تستخدم الأسلحة الكيماوية وتسمح بعمليات تفتيش من الأمم المتحدة.



وعثر على سيرجي سكريبال، وهو كولونيل سابق بجهاز المخابرات العسكرية الروسي، وابنته يوليا (33 عاما) فاقدي الوعي على مقعد بمدينة سالزبري بجنوب انجلترا في مارس آذار بعد وضع سائل من غاز الأعصاب نوفيتشوك على باب منزله الخارجي.