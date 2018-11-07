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عمر طاهر يطالب بالتدخل لتهدئة الأجواء قبل لقاء الأهلي والترجي

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 01:15 ص
الكاتب والمؤلف عمر
الكاتب والمؤلف عمر طاهر
عبد الخالق صلاح
قال الكاتب والمؤلف، عمر طاهر إن كتاب المواصلات هدفه الأساسي أن يشاركك الطريق، في المترو، الميكروباص، الطائرة.. حكايات شخصية لا يجمع بينها سوى شيئين: الأول أنها تقدم لك بعض الونس خلال الرحلة، وتقتل الوقت نيابة عنك دون أن تزعجك، والثاني هو الكاتب الذي يؤمن أن الحكايات تجعل الرحلة أجمل دائمًا. 

وأوضح "طاهر" خلال حواره لبرنامج "القاهرة اليوم"، الذي يقدّمه الإعلامي جمال عنايت، أن كتاب المواصلات عبارة عن رادار والأفكار رزق، والهدف من كتاب المواصلات هو الونس والحكي والاستفادة وملأ الوقت من غير صداع.

وعن الأجواء الساخنة قبل لقاء الإياب بين الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة قال طاهر: "هي زوبعة عيال وعلى الكبار التدخل في الوقت المناسب، مطالبًا بضرورة وجود متحدث كبير عاقل يظهر من خلال بيان لتهدئة حالة الشحن".
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