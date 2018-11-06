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أخبار العالم

جماعات حقوقية: مشكلات في آلات التصويت في 12 ولاية أمريكية

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 11:32 م
صدى البلد
رويترز
قالت جماعات حقوقية أمريكية إن مشاكل في آلات التصويت تمنع بعض الأمريكيين من الإدلاء بأصواتهم في 12 ولاية في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس اليوم الثلاثاء، وذلك بعد شكاوى من مشاكل في التسجيل وتعطل معدات وعمليات ترهيب تلقتها خلال فترة التصويت.

وقال ديمقراطيون وجماعات حقوقية إنهم يواجهون صعوبات في ظل مجموعة من القيود الجديدة المتعلقة بالتصويت في هذه الانتخابات، والتي ستحدد إن كان الجمهوريون سيحتفظون بسيطرتهم على الكونجرس. كما تجرى الانتخابات أيضا على مناصب 36 حاكما.

وقال مسؤول بوزارة الأمن الداخلي في مؤتمر عبر الهاتف مع صحفيين إنه لم ترد سوى تقارير "محدودة" عن حدوث مشاكل فنية اليوم أثناء التصويت.

وأضاف أن هذه المشاكل المحدودة لم تؤثر بشكل كبير على الناخبين أو تمنعهم من التصويت على ما يبدو.

وجرى الإبلاغ عن تعطل آلات تصويت في 12 ولاية على الأقل بحلول الساعة 1700 بتوقيت جرينتش اليوم الثلاثاء، وفقا لائتلاف "حماية الانتخابات" الذي يضم أكثر من 100 مجموعة خصصت خطا ساخنا وطنيا للإبلاغ عن المخالفات.

وقالت العاملة في مجال البريد شيرلي ثورن (56 عاما) إن المشاكل الفنية جعلتها تنتظر أكثر من أربع ساعات في مركز اقتراع في جورجيا للإدلاء بصوتها.

وأضافت "كنت مصممة على الإدلاء بصوتي اليوم لأنها انتخابات مهمة للغاية".
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