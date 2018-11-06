كارلا رميا تشعل حفل الموسيقى العربية على المسرح الكبير.. صور

أنهت الفنانة اللبنانية كارلا رميا، فقرتها الغنائية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية مساء اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات الدورة 27 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.



وقدمت كارلا رميا باقة متنوعة من أجمل الأغاني في الحفل الذي أقيم تحت شعار (الزمن الجميل) وتضمن فاصلين الأول ضم باقة من أروع أغاني وألحان عمالقة الفن اللبنانى وقدمته (كارلا) بمشاركة عازف الكمان أندريه سويد بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أندريا الحاج.



ويحيي الفاصل الثانى حاليًا النجم مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو عمرو سليم ومصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجى حيث يشدو بمجموعة من أجمل أغانيه الخاصة بالإضافة للعديد من أغانى الزمن الجميل ويسبقه فقرة غنائية للموهبة الشابة فرح الموجي.